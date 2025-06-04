这20个城市实施城市更新，中央财政拟支持
2025年06月04日20:34 | 来源：新华社
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财政部6月4日公示了2025年度中央财政支持实施城市更新行动评选结果，北京等20个城市入选。
近日，财政部、住房城乡建设部组织开展了2025年度中央财政支持实施城市更新行动评选，拟支持的20个城市为：北京、天津、唐山、包头、大连、哈尔滨、苏州、温州、芜湖、厦门、济南、郑州、宜昌、长沙、广州、海口、宜宾、兰州、西宁、乌鲁木齐。
据了解，今年中央财政继续支持实施城市更新行动，探索建立可持续的城市更新机制，推动补齐城市基础设施的短板弱项，加强消费型基础设施建设，促进城市基础设施建设由“有没有”向“好不好”转变。中央财政按区域对实施城市更新行动城市给予定额补助。（记者申铖）
(责编：卫嘉、白宇)
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