新华社济南6月4日电（记者邵琨）我国科学家凭分子遗传学证据确认，山东广饶傅家遗址存在距今4750年以前由两个母系氏族构成的社会形态。

这项成果在世界范围内首次确证存在史前母系社会组织，首次以分子遗传学证据实证了我国新石器时代母系社会的具体结构，刷新了母系社会最早仅可追溯至欧洲铁器时代的遗传学线索溯源。这项研究由山东省文物考古研究院与北京大学等联合开展，相关论文4日在国际学术期刊《自然》发表。

山东省文物考古研究院院长孙波介绍，这一发现为摩尔根、恩格斯关于母系社会的理论提供了直接的东方实证，在人类文明起源研究领域具有重大意义。

北京大学考古文博学院研究员宁超介绍，此前，所有已报道的古DNA研究结果均显示，史前社会是按父系血缘原则构建社会组织体系，有关母系社会的遗传学线索最早仅可追溯至欧洲的铁器时代。

傅家遗址是大汶口文化晚期遗址，距今约4750年至4500年。考古人员在南北两个区域分别发现了两处独立的墓葬群。

遗传学分析表明，墓葬分区与母系遗传特征呈现出显著的对应关系。研究人员发现墓地内部存在多组一至三级亲缘关系。其中，一对跨墓地的二级亲缘关系为“随母系埋葬”的丧葬习俗提供了直接的遗传学证据。北京大学生物医学前沿创新中心研究员黄岩谊介绍，线粒体只从母亲遗传，这些墓葬中的人拥有相同的线粒体。这种单一化的母系遗传模式强烈暗示两个墓区人群分别源自不同的单一母系祖先。

宁超介绍，墓地内部及墓地之间存在极为密集的四至六级亲缘网络，两个墓地人群长期保持着通婚和共存关系，表明母系埋葬制度并未因时间及亲属关系疏远而改变，且被严格遵循了至少250年的时间。综合墓地规模等因素，专家推断傅家遗址两个墓地应属于母系氏族社会结构。

北京大学考古文博学院研究员张海介绍，研究团队基于高分辨率古DNA亲缘关系鉴定技术，综合多学科交叉研究，确证了史前母系社会组织的存在，全面揭示了新石器时代黄河下游沿海地区母系氏族社会的组织特征、人口规模、生业模式和生产力水平等关键信息，取得了人类早期社会组织研究的重大突破。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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