前4月规上互联网企业研发经费增长4.8%
2025年06月05日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月4日电 （记者王政、刘温馨）工业和信息化部数据显示：今年前4月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入5970亿元，同比增长1.5%。
研发经费稳步提升。前4月，规模以上互联网企业共投入研发经费291.5亿元，同比增长4.8%，增速较一季度提高0.2个百分点；实现利润417.3亿元。
分地区看，东部地区完成互联网业务收入5351亿元，同比增长3.5%，高于全国增速2个百分点；京津冀地区完成互联网业务收入2026亿元，同比增长8.8%。
《 人民日报 》（ 2025年06月05日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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