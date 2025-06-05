本报北京6月4日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：截至今年一季度末，我国本外币绿色贷款余额40.61万亿元，比年初增长9.6%，一季度增加3.56万亿元。

分用途看，基础设施绿色升级贷款、能源绿色低碳转型贷款、生态保护修复和利用贷款余额分别为18.11万亿元、8.13万亿元和4.81万亿元，一季度分别增加1.47万亿元、4680亿元和4269亿元。分行业看，电力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额8.45万亿元，一季度增加4588亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额7.4万亿元，一季度增加3959亿元。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经