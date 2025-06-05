估价怎样更公平？数据安全咋保障？改装机怎么防范？

本报记者 李 蕊

数据来源：商务部等

制图：蔡华伟

山东济南历下区的一家手机店里，市民黄育珍将旧手机交给店员。数据迁移、隐私清除……经过一系列操作，这部手机最终折抵800元。

“我新换了台大屏手机，算上换新补贴和折旧费用，价格很合适。”黄育珍说。

今年，消费品以旧换新政策加力扩围，手机被纳入补贴范围。政策助推下，二手手机市场呈现哪些新态势？旧手机流向何处？市场潜力如何激发？近日，在山东，记者走进二手手机店、回收企业，对商家、消费者、行业专家进行采访。

谁在买卖二手手机？

在济南汉峪金谷商务生活街区周边，刘文虎经营着一家二手手机店。玻璃展柜内码放着数百部二手手机。

瞧见一位顾客进店，刘文虎拿起一部手机热情推荐：“看看这款，九成新，还在保修期内。”

这些二手手机从何而来？

刘文虎说，他有两条主要收货渠道：“七成来自手机运营商和品牌专卖店的置换渠道，其余的是顾客主动拿到店里来卖的。”

除了像刘文虎这样的自营门店，电商平台和大型回收企业在二手手机销售领域占据重要位置。

2024年1月，商务部等9部门发布《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》，提出发展“互联网+”回收模式，鼓励采用“互联网+”二手流通方式。

转转集团是一家深耕循环经济的企业，在全国开设800余家实体回收门店，还上线了手机应用程序，发展二手电商。“根据消费者需求，我们提供门店、上门、邮寄3种回收方式，提高旧物回收流转速度。”转转集团首席执行官黄炜说。

哪些人群在购买二手手机？

“二手手机的用户，以外卖员、学生和刚参加工作的年轻人居多，一些中老年人不舍得购买新机，也会选择二手手机。”刘文虎告诉记者，“另外，一些创业公司会团购二手手机作为工作机。”

转转集团提供的数据显示：在平台交易的用户中，18岁至34岁的用户占比达七成。“如今，越来越多年轻人开始‘卖闲置、买二手’。”黄炜说。

随着以旧换新政策落地显效，二手手机交易市场有何变化？

“市场上流通的二手手机数量增多，我们进货成本更低、优质货源更多，流转速度更快，比如在保修期内的九成新热门机型，一般到店一两天就能出手。”刘文虎说。

“以旧换新政策实施以来，回收订单量明显提升。”转转集团相关负责人调出一组数据——今年前5月，平台的手机数码类商品回收订单量比去年同期增长超40%，线上应用程序和线下门店的销售订单量分别增长近70%和近50%。

旧手机流向何处？

最近，青岛市民张琳要出手一部旧手机，打算预约上门回收服务，心里却有些打鼓：“虽然在线上平台估过价，但上门验机后会不会被‘大砍价’？”

“前期如果根据手机情况如实填写，质检后的价格一般不会有太大偏差，而且我们还提供7天保价服务。”一家回收平台的工程师上门后，当面对手机进行了全面“体检”。

质检过程中，工程师发现张琳的手机充电口处有明显划痕和印渍。“看似不起眼的小瑕疵，导致回收价格比预估的降了一些，不过仍符合我的心理价位。”张琳坦言，把手机挂在网上卖，或许能卖到更高的价格，“但买家鱼龙混杂，选择大平台交易更放心。”

手机即将出手，张琳仍心存顾虑：“手机里存着很多照片和聊天记录，这些隐私信息光靠恢复出厂设置，真能清除干净吗？”

在工程师的提示下，张琳打开回收平台的手机应用程序，进入“官方质检直播间”，直播镜头下，手机隐私深度清理的过程一览无余。

在该回收平台位于青岛西海岸新区的智能质检中心，技术员正通过软件深度清除手机数据。“在恢复出厂设置的基础上，我们还自主研发了深度清除软件，可多次清除用户数据，确保无法被恢复。”智能质检中心负责人田野介绍。

旧手机最终流向何处？

“手机回收利用产业形成了再流通、拆解、元器件再使用、提炼贵金属等完整产业链。”田野说，“经过质检，多数手机被卖给个人消费者或者商户；确实没有再流通价值的，将交给有资质的第三方进行环保处理。”

质检中心缓冲带上，待检手机排列整齐，准备接受“体检”。先由智能设备检测一道，再由质检师对其展开“外科手术式”的拆解检查。

“经过367道工序、20项外观检测、55项功能检测后，机器人将手机送往无人立柜分类储存。我们根据手机‘体检报告’，制定价格区间，为消费者购买提供参考。”田野说。

如何破解不敢买、不愿卖难题？

“在政策扶持与新消费理念带动下，二手手机市场形成循环闭环，发展前景良好。”青岛黄海学院教师李艳丽说，“但我们调研发现，市场仍存在一些堵点亟待打通。”

在济南的大学城，学生小陈花1399元购入一部二手手机。到手几天，手机就出现黑屏问题。“拿去维修，才发现这部手机进过水。”小陈委屈地说，“一开始，卖家迟迟不处理；后来，又说过了保修期，没法退换，让我自己解决。”

“二手手机几乎没有售后，基本是‘离柜不退不换’。然而，一般消费者并不具备即刻鉴别能力，这就使不良卖家有空可钻，将成色差的机器改装出售，消费者发现后难以维权。”李艳丽说。

而在供给端，估价、质检等环节不透明，缺乏可信评判标准，出售者难以获得公平价格，也制约着市场交易的积极性。“我最近打算出手一部手机，对比了好几家线上回收平台，也去实体门店问过，价格竟然能相差500元。”济南市民孙先生说。

数据安全问题仍是消费者不愿卖旧手机的一大原因。“我们调研了70多名在一线城市生活的白领，超九成不愿出售旧手机。他们要么留起来，要么物理销毁，认为没有必要冒隐私泄露的风险去出售。”李艳丽说。

推动二手手机市场发展，必须破解不敢买、不愿卖的难题。

“建议政府引导设立二手手机第三方评估机构，根据市场供需、机型热度等重要参数，对二手手机进行公平估价；同时出台相关政策，打击改装机乱象，规范定价行为，提升市场信任度。”李艳丽建议，“针对隐私泄露问题，可推广采用国际认证的清除技术，如多次覆盖存储数据，防止信息恢复。”

根据行业估算，“十四五”时期，我国手机闲置总量将达到60亿部，二手手机潜藏价值将超6000亿元。“持续完善治理路径，通过政策规范、技术创新和生态闭环建设等措施，二手手机市场将释放更多发展潜力。”李艳丽表示。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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