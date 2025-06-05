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东北三省一区有效发明专利达19.5万件

累计认定地理标志产品273个

2025年06月05日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月4日电  （记者谷业凯、祝大伟）记者从国家知识产权局获悉：截至今年4月底，东北三省一区有效发明专利达到19.5万件，同比增长10.2%；有效注册商标达到216.1万件，同比增长7.7%；累计认定地理标志产品273个，核准地理标志作为集体商标、证明商标注册556件，地理标志总量接近全国的1/10。

　　东北地区是我国重要的工业基地和农业基地。近年来，国家知识产权局着眼东北地区产业基础，布局建设8家国家级知识产权保护中心和快速维权中心，加强对高端装备制造、新一代信息技术、生物医药、新材料、现代农业等战略性新兴产业的知识产权保护“一站式”服务。截至2024年底，东北三省一区战略性新兴产业有效发明专利量达到4.6万件。立足东北地区资源优势，布局建设乳业、草产业、新型储能、矿产及冶金固废资源综合利用等多个重点产业知识产权运营中心，为地区生态效益和经济效益的双提升作出贡献。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月05日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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