产品不断加强自主创新

本报北京6月4日电 （记者王政、刘温馨）工业和信息化部数据显示，今年前4月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.3%，较同期工业、高技术制造业增速分别高4.9个和1.5个百分点。

生产稳步增长。主要产品中，前4月微型计算机设备产量1.05亿台，同比增长4.7%；集成电路产量1509亿块，同比增长5.4%。其中，前4月我国出口集成电路1063亿个，同比增长20%，显示出在全球市场对高技术产品的需求上升背景下，我国集成电路产品不断加强自主创新，在国际市场上继续保持竞争力。

效益稳步回升。前4月规模以上电子信息制造业实现营业收入5.12万亿元，同比增长10.1%；营业成本4.5万亿元，同比增长10.3%；实现利润总额1597亿元，同比增长11.6%；营业收入利润率为3.1%，较一季度提高0.4个百分点。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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