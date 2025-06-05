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到2030年重点突破30项以上关键核心技术

深化计量与数字技术融合对接

2025年06月05日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月4日电  （记者林丽鹂）市场监管总局近日印发《计量数字化转型攻坚行动方案》，旨在加强计量与数字技术深度融合对接，以计量数字化和数字计量化为目标，为数字经济高质量发展夯实测量基础。方案提出，到2030年，重点突破30项以上数字计量关键核心技术，研制10项具有自主知识产权的数字计量装置，培育80家左右国家计量数据建设应用中心，建立国家计量数据中心，在重点领域重点行业建立5家智慧计量实验室，建成10个以上国家标准参考数据库，挖掘和推广200个计量数据应用优秀案例。计量数字化和数据相关技术规范和管理机制更加健全，数字化智慧计量监管模式初步建立，新研制10项以上相关国家计量技术规范。

　　方案部署12项主要任务，预期形成28项成果。在基础设施建设层面，加强计量数字化转型关键共性技术研究，推动计量基准和计量标准数字化建设，提升计量仪器设备数字化水平。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月05日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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