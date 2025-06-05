今年一季度，农村居民国内出游人次、出游花费增速均超城镇居民

本报记者 姚雪青 郑洋洋 张 驰

数据来源：文化和旅游部

农村居民出游热潮涌动，正成为旅游市场的鲜活景象。

文化和旅游部数据显示，今年一季度，国内出游人次17.94亿，其中，农村居民国内出游人次4.76亿，同比增长39.2%；农村居民出游花费0.32万亿元，同比增长39.6%。两项数据增速均超过城镇居民。

无论是报团景区游，还是自驾周边游，如今，越来越多的农村居民将旅游融入日常，丰富了美好生活，也激活了文旅发展新动能。

有钱有闲，旅游消费意愿强

江苏省淮安市盱眙县白鹤村村民徒忠香最近给自己放了个假，和儿子一家在南京玩了好几天。

白天，在鸡鸣寺、玄武湖、秦淮河、夫子庙等地标性景点游玩；晚上，乘坐古色古香的游船赏景，品尝赤豆元宵等特色小吃。“我们每天一早出门，晚上七八点才回酒店。还泡了温泉，去了小孩子最喜欢的海底世界。”徒忠香说，临回家前，她给孙女买了寄托美好祝福的“状元豆”，还给亲戚朋友带了地方特产和文创产品。算下来，4个人一共花了1万多元，“给家人花钱，心里高兴！”

今年56岁的徒忠香是种植大户，家里有50余亩葡萄园，还有小麦、水稻400亩。“5月初正是葡萄疏果的季节，以前忙得很，根本没空旅游。”徒忠香说，过去疏果靠人工，费时费力；现在用一把电动工具，轻轻一扫就把个头合适的一串果留下了。50亩葡萄园，疏果工作量减轻为原来的1/10。

有了科技“好帮手”，种植大户才能“忙里偷闲”。葡萄园里，水肥一体化实现精准滴灌；水稻和小麦田里，用上了旋耕机、插秧机、无人机等设备，从育秧、插秧到植保、收获，全程机械化，大大节约了人力和时间。

科技种田有了好收成，电商经济又给销售插上了翅膀。在抖音平台，直播卖货的徒忠香被网友称为“葡萄奶奶”。“过去要拉到街上卖，现在从园子里就走向全国各地了。”她笑着说，增收至少两成！

徒忠香算了一笔账：葡萄、水稻、小麦，一年纯收入70万元，此外每年还享受稻谷补贴、小麦补贴以及购买农机补贴等——节本增效加上好政策，口袋真正鼓起来了。

有钱有闲，这些年，徒忠香每年都会出去旅游，已经去过北京、上海、云南、安徽等地。“以前守着自家的地哪里都不能去，以后我还要去更多地方看看！”徒忠香说。

交通便利，坐上公交去旅行

这两年，63岁的崔随祥有了个新爱好：关注了许多旅游博主，常在网上刷旅游视频，自己也拍了不少。

崔随祥是山西省晋城市高平市米山镇米东村人，做了大半辈子的泥瓦匠，现在上了年纪，爱上了旅游。“你看，好多人给我点赞。”指着自己发在社交媒体上的一条旅游视频，崔随祥很高兴。

前几天，崔随祥约上几个老朋友，坐上最早的一班城乡公交去陵川县王莽岭景区游玩，“现在可以免费坐城乡公交到高平市客运中心，再坐‘1元公交’去其他地方，出行很方便！”

到了客运中心，崔随祥发现当天公交车格外多，“咱高平的铁佛寺火了，不少人也从其他地方过来玩呢。”

坐公交车出门旅游，在当地很流行。在晋城各县，都有通往乡镇和其他县城、旅游景区的公交车，市区则有通往河南郑州、焦作等地的省际公交车。这些公交路线，组成了一张互联互通的交通网，而且收费低廉，极大方便了当地群众出行。

不一会儿，崔随祥和朋友们坐上了直达王莽岭景区的公交车。车辆平稳地沿着太行一号旅游公路行驶，道路两边草木葱茏，赏心悦目。

长达582公里的太行一号旅游公路晋城段贯通后，一路连接很多乡村，沿线景区的游客数量大幅增长。

一小时后，公交车抵达王莽岭景区。看到老年人买景区门票有优惠，崔随祥用省下的钱买了张索道票。索道上行，他拿着手机拍摄太行风光发给家人：“咱也体验一把！”

下午，崔随祥坐上回程公交赶往晋城市区，准备晚上看打铁花表演。“听说王莽岭景区旁边有条锡崖沟挂壁公路很漂亮，今天来不及去了，等有时间咱们再来玩！”崔随祥和朋友们约定。

业态丰富，县域游成新选择

天空湛蓝，鲜花如瀑布般从古色古香的建筑高处倾泻而下，与孩子的笑脸相映生辉——这是云南省楚雄彝族自治州楚雄市东华镇新柳村村民王言琼手机里的一张照片，拍摄于楚雄市区的国家4A级旅游景区彝人古镇。“没想到景区‘换装’后这么漂亮，我带孩子一起体验了插花，好玩不贵！”王言琼说。

在禄丰世界恐龙谷景区看化石、打水仗，在彝人古镇景区闻花香，在紫溪山登高望远、采摘樱桃……王言琼夫妇常带着两个孩子周末自驾出游，这次目的地就选在楚雄州内，玩得十分开心。

旅行第一站，禄丰世界恐龙谷景区。这里举办了花车巡游等活动，仿真的各种恐龙和孩子们欢乐互动，带来沉浸式体验。“碰上了‘巨龙出没’，孩子兴奋得不得了。我们还买了恐龙雪糕和恐龙拼图，满载而归。”王言琼说。

不断创新的县域旅游业态也让王言琼直言“想不到”。在彝人古镇景区的鲜花会客厅，各色花卉琳琅满目。“比以前更好玩，既漂亮又有云南特色。”忙不迭地拍照打卡、采购鲜花，王言琼还品尝了玫瑰拿铁咖啡，带孩子去古镇旁的虎门夜市吃了小吃，“适合孩子的游乐设施也多了，大人小孩都尽兴。”

业态更丰富、服务更完善，县域游惠及更多农村居民。在楚雄市紫溪镇，红彤彤的樱桃缀满枝丫，紫溪彝村樱桃种植户周兴昌家的樱桃采摘园和农家乐里，游客欢声笑语一片。“采摘活动每人收费20元，樱桃管够；农家乐一桌8人消费三四百元，桌子都摆满了。”周兴昌说，这里吸引了不少周边游客，最多时一天收入6000多元。

“楚雄州的县域旅游资源很丰富，我们正在不断挖掘，展现地域特色，满足多元化的出游需求。”楚雄州文化和旅游局副局长李保卫说，本地居民特别是农村居民，很愿意选择在省内或州内旅游，推动了旅游市场的下沉增量；愈加旺盛的周边游、县域游需求也促使相关部门不断完善基础设施，在旅游产品供给上持续创新。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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