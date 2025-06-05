郭 玥

农忙得闲了，兜里有钱了，出行方便了！如今，一场“说走就走”的旅行，正成为越来越多农村居民的消费新时尚。

从“攒钱建房”到“花钱看景”，从“背上背篓赶集”到“带上行李出游”，农村居民消费理念的转变，正是乡村全面振兴扎实推进的生动写照。随着农村居民收入持续增长、城乡基础设施不断完善，“从田间地头到景区入口”的便利性大幅提升，“诗与远方”逐渐成为可触及的风景。与此同时，城乡融合发展进一步推动旅游市场向县域和乡村拓展，特色景区提质升级，文旅项目精准布局，多元产品有效供给，也大大提升了农村居民的出游热情。

这场从乡村出发的旅游热潮，既为旅游经济开辟新的增长点，更成为推动乡村消费升级的新机遇，为扩内需、促消费注入汩汩动能。加快释放农村居民旅游消费潜力，既要夯实基础，不断织密农村社会保障网，切实提高农村居民收入水平；也要创新供给，持续优化旅游公共服务，开发类型多样、层次丰富的旅游产品，让更多人乐享出游，在领略山河壮美中共享发展成果。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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