人工智能与医疗、交通、科研等领域加快融合

本报记者 王云杉

习近平总书记强调，“要推动人工智能科技创新与产业创新深度融合，构建企业主导的产学研用协同创新体系，助力传统产业改造升级，开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道。”

近年来，人工智能与医疗、交通、科研等领域加快融合，智能经济加速发展，数字中国建设迈出新步伐。

沉淀名医经验，诊断更准确。

中国中医科学院广安门医院发布“广医·岐智”中医大模型，成为国内首家本地化部署“算力+模型+应用”一体化服务的中医医院。

“长期以来，中医药领域面临医师短缺、名医培养周期长、中医文化传承难等痛点。在传统模式下，名医的辨证思维、用药规律与临床心得依靠口传心授，隐性知识难以被系统记录与规模化传播。”中国中医科学院广安门医院党委书记刘震说，基于大模型，医院可以沉淀萃取院内国医名师的经验，打造知名医师的“数字分身”，“未来，可通过医联体让社区医院、乡镇卫生院所等拥有‘AI国医名师’，辅助医生完成证型分析、舌脉诊数据分析和处方推荐等，提升基层中医师的辨证论治准确率。”

优化交通治理，出行更安全。

“前方2公里处有车辆占用应急车道，请谨慎驾驶，注意安全。”在京雄高速指挥调度中心，融合了人工智能交通大模型的智能监控系统实时监测到一起高速应急车道被异常占用的情况，在30秒内完成事件识别后，值班工作人员立即发出电子情报板警示，同时，路面巡逻人员也接到应急短信推送，迅速赶往现场处置。

据介绍，这个系统除了能够实现对重要异常事件的秒级推送、一键触达，还可以及时发现和处置路面抛物、车辆安全事故等突发事件，实现从智能感知、自动研判到快速响应的闭环管理，达到30秒精准发现，两分钟生成处置预案，15分钟到场处置的应急处置标准。系统应用以来，已处理超220起事件。“我们将依托京雄高速公路运营管理实际，在‘文心大模型+DeepSeek’双擎驱动的通用大模型能力基础上，持续训练大模型，努力落地更多拓展场景。”河北高速集团京雄分公司党委书记高建国说。

赋能材料研究，分析更高效。

“金相分析对材料的研究与创新至关重要。简单来说，就是通过显微成像技术揭示金属材料的微观结构。”中国钢研集团人工智能首席科学家张云贵介绍，钢厂需要有经验的专家完成金相分析。但一位专家的培养需要很多年，而且判断时间长。“就像世界上没有两片完全相同的树叶，每一张金相图谱都是材料独特‘基因’的视觉呈现，一个经验丰富的专家标注一张金相图片，都可能要花6到7个小时。”

如今，百度智能云支撑中国钢研打造行业首个冶金流程感知大模型，在对钢材“铁素体、奥氏体”等显微组织的观测上，实现了低成本、大批量快速检测，分割准确率达到95%。“这样的准确率足以满足实际生产需求，专家只要在大模型判断的基础上做好人工校验，就可以得到精准的分析结果。目前正在各级钢厂推广这一大模型，未来还会在更多类型材料上做尝试，辅助企业评估钢材品质和优化生产工艺。”张云贵说。

人工智能应用百花齐放，产业规模也在稳步扩大。《数字中国发展报告（2024年）》显示，截至2024年底，人工智能企业数量超过4700家，核心产业规模已接近6000亿元，4年内规模接近翻倍，产业链覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节。

“人工智能不仅与实体经济深度融合，催生了大量新产业、新业态、新模式，还深入到医疗、交通、养老等社会生活的各方面，为解决民生难题提供了创新方案。”百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖表示，未来，百度智能云将紧抓智能经济发展机遇，在人工智能芯片、算法、模型等关键领域布局，着力发展支持行业应用的人工智能软硬件协同开发等技术与能力，为人工智能时代提供更开放的智能基础设施。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经