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2025年度中央财政支持实施城市更新行动评选结果公示

2025年06月05日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月4日电  （记者曲哲涵）财政部、住房和城乡建设部近日组织开展了2025年度中央财政支持实施城市更新行动评选，拟支持的20个城市为：北京、天津、唐山、包头、大连、哈尔滨、苏州、温州、芜湖、厦门、济南、郑州、宜昌、长沙、广州、海口、宜宾、兰州、西宁、乌鲁木齐。两部门将上述结果予以公示，公示期为2025年6月4日至8日。

　　另据财政部、住房和城乡建设部4月初公布的《关于开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》，中央财政资金的支持方向包括城市更新重点样板项目和城市更新机制建设，对入围城市给予定额补助的标准为：东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元，直辖市每个城市补助总额不超过12亿元。

　　这也是继两部委2024年首次启动城市更新示范工作后，中央财政再次对城市更新行动给予支持。上一年度，中央财政共支持15个城市实施城市更新行动，分别为石家庄、太原、沈阳、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、青岛、武汉、东莞、重庆、成都、西安，补助标准与今年相同。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月05日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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