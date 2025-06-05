自驾游“顶流”独库公路恢复通车

本报记者 李亚楠

图为独库公路沿途风光。

陈遂中摄

被誉为“中国最美公路”之一的新疆独库公路经过近8个月的交通管制期，于5月31日恢复通车。

独库公路北起克拉玛依市独山子区，南至阿克苏地区库车市，全长561公里。其中，一半路段海拔在2000米以上，1/3路段紧邻悬崖，1/5建在永冻层，翻越4座终年积雪的达坂，跨越10条河流，宛如一条巨龙蜿蜒在天山之间。

独山子大峡谷，如地球的裂缝，是电影《飞驰人生》的取景地；那拉提，空中草原的绿浪与雪山相映，毡房点缀其间；天山神秘大峡谷，赤红岩壁如火焰燃烧；大小龙池，雪山环抱的高山湖泊，清澈如翡翠……一路行去，穿红峡、越龙池、过森林、入草甸，独库公路沿途风光如画，可谓“一日看四季，十里不同天”。

每年独库公路通车后都会吸引大量游客，自驾游车辆和游客数量持续增长，公路沿线与旅游业相关的住宿、餐饮等快速发展，为当地居民提供了更多的增收机会。

独库公路通车，库车市阿格乡康村党支部书记买买提·艾则孜十分开心：“各地的游客朋友们一来，我们这里又要热闹起来了！”

康村是独库公路的终点。曾经的深度贫困村借着独库公路的“红火”，建起了游客服务中心、文化长廊等，村民开起了农家乐，吃上了旅游饭。2024年，康村每户村民平均增收3000余元，村集体经济增长80万元以上。

由于独库公路沿线地形复杂、气候恶劣，海拔落差大，泥石流、塌方、滑坡等各类自然灾害时有发生，每年仅6月到10月开放通行。

交警部门提示，行驶于蜿蜒山路，要注意安全驾驶：提前检查车辆，避开夜间行驶，注意落石和滑坡；按照规定车速行驶；海拔落差大，温差可达20摄氏度，要备好防寒衣物。目前，独库公路全线有5个加油站，并配有一定数量的充电桩，8时通车，21时闭路。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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