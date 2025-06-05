本报兰州6月4日电 （记者银燕）6月4日，记者从国网甘肃省电力公司获悉：截至5月底，甘肃全省新能源装机达7062.46万千瓦、同比增长25.25%，占总装机65.81%。其中，风电装机3494.57万千瓦、同比增长21.76%，太阳能装机3536.89万千瓦、同比增长28.89%。

甘肃省风能、太阳能技术可开发量分别位居全国第四、第五位，“双碳”目标引领下，全省加速推进能源绿色低碳转型。国网甘肃电力全力服务国家新能源综合开发利用示范区和沙戈荒大基地建设，加快推进陇电外送工程，助力能源资源优势向经济和发展优势转化，祁韶直流累计外送电量突破2000亿千瓦时，陇电入鲁工程建成投运，陇电入浙工程开工建设，陇电入川工程完成科研评审，2025年1至5月底，全省外送电量累计达到264.24亿千瓦时，同比增长33.45%。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经