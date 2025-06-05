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今天，消费升级能改变什么（中国消费向新而行）

本报记者  白之羽
2025年06月05日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　广东深圳，消费者在选购手机。
　　新华社记者  梁 旭摄

　　在上海举办的中国美容博览会上，客商亲身体验化妆。
　　施 觉摄（影像中国）

　　甘肃敦煌鸣沙山，游客在等待星空演唱会开始。
　　王斌银摄（影像中国）
　　数据来源：商务部、市场监管总局、国家统计局

　　很多人说，现在是一个消费升级的时代。

　　的确，购物中心里商品眼花缭乱，手机一点买遍全球；朋友圈里花式打卡，未来科技融入日常……人们的生活正变得更加丰富多彩。

　　被改变的不只是眼前的生活。消费升级浪潮汹涌澎湃，消费升级究竟能改变什么？

　　要回答这个问题，我们不妨先看一看消费发展的来时路。

　　过去，对于大部分人来说，消费就是“吃饱穿暖”。制造水平不高、创新能力不足，导致商品种类有限，消费者选择的余地不大。

　　今天，中等收入群体超过4亿人，居民人均可支配收入突破4万元；稳居世界第一大工业国、第一大货物贸易国，全球创新指数排名提升到第十一位，超过欧盟国家平均水平……时代在进步，人们的消费需求发生了巨大变化。

　　这其中，有从“量”到“质”的变化，也有从“功能价值”到“情绪价值”的变化。当人们的消费需求从“有没有”变为“好不好”，消费升级出现了。

　　消费升级，带来了个体获得感的巨大提升。

　　看人群，消费升级加速覆盖。“Z世代”通过消费升级彰显个性。2024年，国潮经济市场规模达到2.29万亿元，“谷子经济”市场规模超1600亿元。银发族通过消费升级享受幸福“夕阳红”，健康监测、远程医疗、康养旅游、兴趣培训等高端养老服务不断涌现。

　　看地域，消费升级持续拓展。2024年，我国乡村消费品零售额达6.67万亿元，同比增长4.3%，增速高于城镇0.9个百分点。当高原农户用上扫地机器人、海岛居民坐进新能源汽车、5G信号覆盖山区村庄、快递车辆驶入村口，广大农民的生活正与城市加速接轨。

　　看形式，消费升级不断焕新。今年一季度，全国居民教育文化娱乐支出增长13.9%，快于居民人均消费支出名义增速8.7个百分点。演唱会、舞台剧持续升温，绘画写作、烹饪插花等夜校课程“一课难求”，人们在获得情绪价值的同时，还找到了兴趣“搭子”。

　　消费升级，也带来了市场空间的提质扩容。

　　2024年，社会消费品零售总额达48.3万亿元，比2014年的25.9万亿元增长超八成。消费市场中每一个百分点的需求增量，背后都是亿元级的市场空间。

　　有更多人愿意为高品质生活买单。今年以来，截至5月31日，消费品以旧换新五大品类合计带动销售额1.1万亿元，发放直达消费者的补贴约1.75亿份。追求高端、智能、环保和个性化成为趋势。2024年，高能效等级和智能家电零售额实现两位数增长。

　　在耐用消费品向着高品质方向转变的同时，快消品市场也迎来了新一波升级热潮。创新茶饮让年轻人纷纷买单，鲜花消费为生活增添色彩，国潮美妆不再只是“平替”代名词……为悦己体验消费，成为很多人的选择。

　　也有更多人愿意为提升自我买单。新书发布会人头攒动，博物馆特展人流如织；夏天人们逐浪而行，冬天人们向雪而往；传统养生广为传播，康养旅居业态繁荣……这些发展型、享受型消费成为推动自我成长的另一种投资。

　　变化，在数据中不断得到印证。2016年，知识付费行业市场规模只有26.5亿元，今年预计将达2800亿元；2015年，冰雪经济产业规模为2700亿元，今年有望突破万亿元大关。消费者追求丰富体验的过程，也是市场供给不断丰富、持续升级的过程。

　　消费升级，还带来了高质量发展的重要机遇。

　　今天，生产和消费之间的互动变得更加频繁。越来越多的企业努力在订单中寻找销售“密码”，努力“读懂”市场和消费者。当这一链条被打通，就形成了“需求牵引供给，供给创造需求”的良性循环。

　　2024年，消费品以旧换新政策带动家电、汽车等产业升级，一级能效家电销售额占比达90%，新能源汽车换购比例超60%。众多消费者的订单传导到供给侧，推动制造业转型升级，走向高端化、智能化、绿色化。

　　2024年，我国服务零售额增长6.2%。今年一季度，与消费结构升级相关的服务消费保持两位数增长。服务消费的快速增长和持续细化，不仅优化了产业结构，还为数字经济、平台经济等新业态提供了广阔空间，推动“制造大国”迈向“服务强国”。

　　回到最初的问题，消费升级能改变什么？

　　对于个人而言，消费升级或许是一个更新换代的家电、一场意犹未尽的演出、一次说走就走的旅行。对于整个国家而言，消费升级则是扩大有效需求、提升内生动力、拉动投资增长、形成良性循环的重要力量。

　　这样的消费升级，每天都发生在生活中，我们每个人都参与其中，也将从中受益。

　　

　　版式设计：汪哲平

　　《 人民日报 》（ 2025年06月05日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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