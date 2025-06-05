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工业和信息化部推动算力互联互通

让算力像水、电一样便捷使用

本报记者 王 政 刘温馨
2025年06月05日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　算力，是推动经济社会高质量发展的新质生产力。日前，工业和信息化部印发《算力互联互通行动计划》，推动更好整合利用各类公共算力资源，促进算力高效供需匹配，提升我国公共算力使用效率和服务水平，将有力支撑我国数字经济高质量发展。

　　将公共算力资源标准化互联，打造应用场景

　　算力互联互通是在现有互联网体系架构基础上，通过构建统一算力标识、增强异构计算和弹性网络能力等方式，将不同主体、不同架构的公共算力资源标准化互联，形成可查询、可对话、可调用的服务能力，实现数据和应用在算力间高效供需匹配、流动互通、迁移计算。

　　行动计划提出打造算力互联应用场景，包括多个方面，如算力资源服务、任务调度、市场交易、开源社区运营等新业态场景应用，人工智能、科学计算、智能制造、远程医疗、视联网等企业级场景应用，智能驾驶、云渲染、云电脑、云游戏等消费级场景应用，以及推动算力互联与能源互联网、工业互联网、移动互联网等融合创新应用。

　　促进算力资源使用效率和服务水平的提升

　　“算力互联互通，将促进算力资源使用效率和服务水平的提升，使算力像水、电一样便捷使用。”工业和信息化部信息通信管理局有关负责人介绍，人工智能发展催生算力互联需求，用户需要能够随时、随地、随需接入算力资源。

　　根据行动计划，到2026年，我国将建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系。设施互联方面，推广新型高性能传输协议，提升算力节点间网络互联互通水平；资源互用方面，建成国家、区域、行业算力互联互通平台，统一汇聚公共算力标识，实现全国头部算力企业的公共算力资源互联；业务互通方面，推动算、存、网多种业务互通，实现跨主体、跨架构、跨地域算力供需调度；应用场景方面，开展算力互联网试验网试点，赋能产业普惠用算。

　　着力解决当前算力资源利用率不高等问题

　　“要着力解决当前算力资源利用率不高、异地异构协同难、产业供需不匹配等问题，满足产业高效便捷‘找、调、用’算力的发展需要。”有专家表示。

　　行动计划面向不同主体、不同架构、不同地域的公共算力资源，推动构建算力互联互通体系，通过统一公共算力标识、建设多级算力互联互通平台等方式，推动各类公共算力资源标准化汇聚，促进算力供需规模较大地区和行业资源互联匹配。

　　“立足提高公共算力资源使用效率和服务水平，行动计划部署了6方面16项重点任务。”工业和信息化部信息通信管理局有关负责人表示，接下来将着力开展五大行动，促进算力高质量发展。

　　一是算力互联筑基行动，如推动技术攻关，发布算力互联互通技术目录等。二是算力设施互联提速行动，如推进算力专网互联互通，提升跨网传输速率和服务质量等。三是算力互联互通平台体系建设行动，如建设国家算力互联网服务平台，开展算力标识“畅联”活动等。四是算力业务互通创新行动，组织开展算力调度接入等新业务，引导产业界创新服务模式，开展新业务试商用等。五是算力互联领航行动，如支持基础电信运营商开展算力互联网试验网试点等。

　　“我们将以推动算力互联互通为主线，先试点后推广、先互联再成网，构建数字经济发展新底座，有力支撑制造强国、网络强国和数字中国建设。”工业和信息化部有关负责人表示。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月05日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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