打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广西友谊关口岸加快通关便利化改革

东南亚水果从这里“抢鲜”上市（身边的经济故事）

本报记者  张云河
2025年06月05日05:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　车水马龙，鲜果飘香。上午9时，广西友谊关口岸，一趟满载20吨越南菠萝蜜的冷链车进关。

　　“验放只需10秒。”凭祥市富万耐贸易有限公司总经理兼报关员李俊文说，“现在，到顾客餐桌的菠萝蜜更新鲜了。”

　　李俊文从事报关行业9年，在她看来，水果通关最怕“堵”。“以前通关时间长，平均通关时间2天多，有一回，600公斤榴莲开裂，损失上万元。”

　　水果保鲜拼时效，商家、货代、司机等对通关提速的呼声迫切。海关等部门回应——要让通关更便利、更智能。

　　变化发生在身边。2023年7月，友谊关口岸升级应用出入境车辆边检快捷通关系统，单车验放时间与2020年前相比压缩75%。

　　10时，李俊文拿出手机，登录“智慧友谊关”应用程序，查看水果通关进度——“单证状态：已分配检查台”。“瞧，菠萝蜜已经开检。”李俊文说。

　　开柜、拍照、卸货、抽检……在查验平台，富万耐公司查验员李海政配合海关关员比对植物检疫证书、原产地证书等资料，很快就完成了菠萝蜜查验。

　　“智慧友谊关”应用程序立即更新状态：“查验完成”。“我们可以通过手机应用程序实时跟踪查验状态，效率大幅提升。”李海政说。

　　过去，水果通关手续麻烦，流程复杂。排队取号、等待叫号、签字放行、引导车辆停靠……“‘堵’的时间长了，肯定耽误水果销售。”李俊文说，“现在，水果进口更方便了。信息化系统集成到企业端手机应用程序，在线上就能完成各类通关手续。”

　　除了推出智能化报关应用程序，友谊关口岸还设置了进口农产品绿色通道。2023年，友谊关海关推出智能查验辅助管理系统，实现车辆智能化调度。2024年4月，检疫实验室从南宁搬到口岸现场，并实现视频回溯，大幅缩短检验检疫时间。

　　通关便利后，数据会说话。压缩货物等待时长20%，口岸查验平台翻台率提升35%，企业等待检疫处理时长缩短3.5个小时……

　　通关提速，外贸升温，水果贸易“火热”折射口岸旺盛活力。友谊关海关统计，2024年，经友谊关口岸进口水果82.5万吨、200.6亿元，占广西口岸近八成。今年1—4月，经友谊关口岸进口水果21.3亿元。

　　“通关更快，损失少了，收入高了。3年前，我们报关货值一个月1000万元，如今一个月5000万元，还带动周边村民50人就业。”李俊文说。

　　进口忙，消费旺，消费者“果盘子”愈加丰富。友谊关从前只有“火龙果季”，现在四季皆是“水果季”，菠萝蜜、榴莲、荔枝、西瓜等水果应有尽有。富万耐公司业务员刘喜梅说：“企业冷链车从平均一天一柜增长到六七柜。”

　　友谊关口岸以北，货场接驳的车辆来来往往。还没到中午，20吨菠萝蜜已在去往浙江嘉兴的路上。“通关更便利后，公司业务已拓展到北京、上海、江苏、浙江等地。”刘喜梅介绍。

　　“如今，水果从口岸到餐桌只需48个小时。东盟水果走俏全国，我们的生意肯定会越来越红火。”李俊文充满信心。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月05日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价今年第4次上调 国际油价短期波动幅度或增大
　　人民网北京6月4日电 （记者杜燕飞）国家发展改革委3日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2025年6月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨65元和60元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上涨0.05元。…
A股多指数样本将调整
　　人民网北京6月4日电 （记者黄盛）6月3日，深圳证券交易所公告表示，将对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数样本进行定期例行调整。此外，5月30日，上海证券交易所发布公告表示，将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部