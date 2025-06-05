优化口岸营商环境没有最好，只有更好（快评）
2025年06月05日05:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号
出台高效举措、优化服务体验、强化硬件设施、搭建高效平台……近年来，海关等职能部门和地方政府密切合作，推出一系列精准有力的政策措施，为激发经营主体活力和助力外贸高质量发展注入强劲动能。
口岸营商环境直接关系到国际贸易的便利程度。优化口岸营商环境，意味着在简化流程、提高效率、降低成本上下功夫。无论是通关时间的缩短，还是报关手续的简化，都显著降低了企业的运营成本，加快了货物的流转速度。
优化口岸营商环境没有最好，只有更好。随着全球贸易格局不断变化，口岸营商环境的优化仍将是一个持续的过程。各地各部门应持续提升政策供给质量，更大程度释放政策效应，推动口岸营商环境向着更加高效、透明、公平、便利的方向发展，有力助推贸易强国建设。
《 人民日报 》（ 2025年06月05日 08 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 油价今年第4次上调 国际油价短期波动幅度或增大
- 人民网北京6月4日电 （记者杜燕飞）国家发展改革委3日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2025年6月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨65元和60元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上涨0.05元。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开