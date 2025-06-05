韩春瑶

出台高效举措、优化服务体验、强化硬件设施、搭建高效平台……近年来，海关等职能部门和地方政府密切合作，推出一系列精准有力的政策措施，为激发经营主体活力和助力外贸高质量发展注入强劲动能。

口岸营商环境直接关系到国际贸易的便利程度。优化口岸营商环境，意味着在简化流程、提高效率、降低成本上下功夫。无论是通关时间的缩短，还是报关手续的简化，都显著降低了企业的运营成本，加快了货物的流转速度。

优化口岸营商环境没有最好，只有更好。随着全球贸易格局不断变化，口岸营商环境的优化仍将是一个持续的过程。各地各部门应持续提升政策供给质量，更大程度释放政策效应，推动口岸营商环境向着更加高效、透明、公平、便利的方向发展，有力助推贸易强国建设。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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