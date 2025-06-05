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江西景德镇以文创集市带动陶瓷手工业发展

陶溪川  年轻人扎堆来练摊（高质量发展在一线·小城宝藏）

本报记者  杨颜菲
2025年06月05日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　日影西斜，周末的江西景德镇陶溪川文创街区，创意集市上星星点点的灯光，照亮年轻人的脸庞。摊主王旭身穿旗袍，佩戴着自己制作的陶瓷耳饰，向顾客介绍：“这种陶瓷首饰用的是简约青花图案，很适合搭配传统服饰。”

　　“这些都是你自己做的吗？”一位顾客问道。

　　“当然！烧制这种正方体，要做得又轻又薄，还是很考验技术的！”王旭骄傲地说。

　　2016年，王旭从景德镇陶瓷大学国画专业本科毕业后，尝试过很多职业。2021年，她又回到景德镇陶瓷大学读研，学习陶瓷绘画。

　　“学习之余，我很喜欢逛陶溪川的创意集市。”王旭回忆，摊主们介绍自己作品时神采飞扬，深深吸引了她。2024年4月，王旭也在集市申请了摊位。

　　“摆摊并没有想象中那么简单。”王旭笑着说。第一次出摊的时候，忘了带灯，是隔壁的摊主借了一个给她；商品制备不易，想增加一些特色产品，十天半个月才能做好；遇到恶劣天气，大风会把整个桌子掀起来，陶瓷作品打碎一地……

　　“不过集市里大多是年轻人，大家会互帮互助。”王旭说，自己摊位不远处的“庚子手作”摊主陈赛杰，从陶溪川刚开始做创意集市时就入驻了，遇到不懂的问题，自己常常向他请教。

　　“集市刚做起来的时候，顾客大多是全国各地经营陶瓷店铺的店主。”陈赛杰说，“有一年我烧了一种‘泡泡釉’，比较有特色。正往摊位上摆，就有一位顾客问：你这个卖多少钱，还有多少货，我全包了。旁边的摊主瞪大了眼睛问我，这就卖完了？作品还没摆完，我就在大家羡慕的眼神中收摊了。”

　　从一开始什么都做，到后来找准定位，自创了有趣的“超级宝贝”系列和“梵高先生的日常”系列陶艺雕塑作品，陈赛杰的作品受到了市场和陶溪川文创街区运营团队的青睐。

　　“年轻人是景德镇最大的财富。”陶溪川文创街区负责人刚好说。从最早定期举办的陶溪川创意集市，到后来规模更大、内容更丰富的陶然集、春秋大集，陶溪川的集市越来越有名气，给年轻人展示和售卖作品的舞台也越来越大。

　　除此之外，景德镇高新技术开发区还建设了邑山制造工坊，对符合条件的年轻人给予扶持，让他们能在起步阶段有一个便宜又方便的陶瓷制作场地。王旭和陈赛杰在摆摊初期都曾在那里创作。

　　如今，陈赛杰在陶溪川青年创客“邑空间”中成功申请到一个小店。从只有周五、六、日来创意集市摆摊的“临时工”变成了“常驻者”。从初级的集市练摊，到入驻“邑空间”商城、直播基地，针对年轻创业者不同阶段的需求，陶溪川文创街区都想方设法满足。

　　“我们的作品比较有特色，常常供不应求。”陈赛杰说，为了提高制作水平、扩大生产规模，他还申请了20万元“景漂”青年专项创业贷款。

　　“在陶溪川摆摊的年轻人，大家眼睛里都有光。”王旭说，未来她还想通过电商进军国际市场。在景德镇这些大大小小的集市上，年轻人的创业梦想就像雨后春笋。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月05日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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