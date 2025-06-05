国产大飞机C919完成支线机场商业首航
2025年06月05日07:11 | 来源：新华网
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新华社郑州6月4日电（记者李文哲、王聿昊）6月4日晚，中国南方航空CZ3383航班顺利抵达南阳姜营机场。这是南航首次使用国产大飞机C919执飞广州—南阳航线，也是C919在支线机场的商业首航。
南航相关负责人表示，此次支线机场商业首航不仅是国产大飞机市场化运营“干支通”航线的关键一步，也标志着南阳姜营机场正式成为南航C919飞机的常态化飞行训练基地。
据介绍，6月5日至6日，南航C919飞机将在南阳姜营机场开展密集的本场飞行训练。未来，南航将结合C919飞机交付情况，继续开拓更多航点，南阳姜营机场也将常态化承担C919机型的飞行训练、技术验证及不定期商业航班保障任务。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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