吴晓璐

原标题：607家上市公司披露贷款总额上限超1260亿元

6月3日晚间，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”）等3家上市公司披露其获得银行回购贷款。据同花顺iFinD数据统计，截至6月4日，自去年10月份以来，累计607家上市公司披露651单回购增持贷款，贷款金额上限合计1260.25亿元。

随着政策工具的优化，今年以来，回购增持贷款的参与度和覆盖面进一步提升，中小民企披露的回购增持贷款明显增多，回购增持再贷款工具对回购增持的“贷”动效应也进一步显现。

南开大学金融学教授田利辉对《证券日报》记者表示，股票回购增持再贷款通过银行的专项资金支持，短期来看，稳定了市场预期，阻断了外部严峻冲击下的市场负向循环。长期来看，也有助于上市公司资本结构的优化和市场投资理性的形成。一方面，回购注销减少股本，优化资本结构，提升每股收益。另一方面，增持回购还可推动市场定价更关注企业内在价值，培育理性投资理念。

年内中小民企披露贷款增多

自从去年10月份股票回购增持再贷款政策工具正式设立以来，民企披露的回购增持贷款的数量和金额一直较高。上述607家公司中，393家是民企，占比64.74%。这些民企共披露423单回购增持贷款，贷款金额上限合计669.36亿元，占比53.11%。

另外，国有企业（含中央国有企业和地方国有企业）有169家，占比27.84%，国有企业披露180单回购增持贷款，贷款金额上限合计485.26亿元，占比38.51%。外资企业、公众企业等其他企业披露48单，贷款金额上限合计105.64亿元，占比8.38%。

从今年来看，在监管部门支持和鼓励下，回购增持再贷款增量扩面，中小民营企业披露的回购增持贷款占比提升。据记者梳理，截至6月4日，今年以来，民企披露259单回购增持贷款，合计贷款金额上限为419.84亿元，占比55.06%，较整体进一步提升。国有企业披露110单回购增持贷款，合计贷款金额上限为263.51亿元，占比34.56%，较整体有所下降。

从市值来看，截至6月4日，年内披露增持回购贷款的公司有384家，其中150家市值超过百亿元，占比39.06%。而市值在50亿元以下的公司有136家，占比35.42%，小市值公司或其股东获得贷款的比例在提升。

从贷款金额上限来看，13家企业获得贷款金额上限在10亿元及以上，有6家为民企。其中，获得回购贷款金额上限最高的是民企牧原食品股份有限公司，获得回购贷款金额上限为25亿元；股东获得增持贷款金额最高的是民企荣盛石化股份有限公司控股股东，其获得增持贷款金额上限18亿元。

中山大学岭南学院教授韩乾在接受《证券日报》记者采访时表示，目前，超过半数的贷款主体是民营企业，其动机从单纯的股价维稳转向战略级资本运作。其中多数企业将回购与股权激励深度绑定，有助于形成“回购—激励—业绩增长”的正向循环。另外，在国资委将市值管理纳入考核的背景下，基建等领域破净国企通过“回购+注销”组合拳，将显著改善每股净资产指标。

“贷”动效应进一步显现

从贷款类型来看，上市公司获得的回购贷款金额较高。上述651单回购增持贷款中，463单为回购贷款，贷款金额上限合计794.32亿元，188单为股东获得的增持贷款，贷款金额上限合计465.93亿元。

今年以来，专项贷款对回购增持的“贷”动效应进一步显现，平均每单的回购、增持金额明显提升。从回购计划来看，据同花顺iFinD数据统计，截至6月4日，今年以来，上市公司披露391单回购计划，其中，124单回购计划的资金来源包含股票回购专项贷款，占比31.71%。这391单回购计划的回购金额上限合计1108.75亿元，平均每单拟最高回购2.84亿元，同比增长100%。

另外，从回购目的来看，大多用于股权激励或员工持股计划，其中有54单回购股份是全部用于注销，占比13.81%，全部用于注销的比例也进一步提升。

从增持计划来看，据同花顺iFinD数据统计，截至6月4日，今年以来，上市公司披露447单股东增持计划，其中353单披露了拟增持金额上限，合计727.73亿元，平均每单2.06亿元，同比增长3倍多。

5月7日，在国新办举行新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布，优化两项支持资本市场的货币政策工具，将5000亿元证券基金保险公司互换便利和3000亿元股票回购增持再贷款，这两个工具的额度合并使用，总额度8000亿元。

此外，潘功胜还介绍了回购增持再贷款的优化举措，包括将贷款最长期限由1年延长到3年，鼓励银行发放信用贷款，将回购增持股票的自有资金比例要求从30%下降到10%，同时，将中国诚通控股和中国国新控股这两个国有资本运营平台纳入到支持范围。

田利辉表示，央行合并使用两项工具额度能够提升政策灵活性与效率，满足不同类型机构需求，有助于强化逆周期调节能力，同时，支持国有资本运营平台，能够更大力度通过低成本资金增持股票，进一步增强市场稳定性。

(责编：罗知之、陈键)

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