原标题：养老机器人逐浪“夕阳红”新蓝海

智能护理臂精准托起老人完成洗漱；健康监测地毯实时捕捉步态数据，提前48小时预警跌倒风险；搭载柔性机械臂的护理床只需一句语音指令就可自动调整到舒适角度；当独居老人凝视屏幕片刻，情感交互机器人便能立即开启定制化陪伴对话……这些嵌入了传感器的钢铁之躯，正在悄然改变银发群体的生活。

国家统计局最新统计数据显示，截至2024年末，我国60岁及以上人口首次突破3亿人，占全国人口的22.0%。随着银发人群日渐庞大，养老机器人也逐渐走进全国很多社区、养老院、家庭，成为给老人送餐送药、辅助行走、健康监测、情感陪伴的好帮手。

政策的顶层设计与技术的持续突破形成合力，驱动行业从“替代人力”向“服务人性”进化。这些融合了人文关怀的技术创新，正让“老有所依”展现出更丰富的时代含义。

市场前景广阔 技术场景加速突破

养老机器人指依据老年人生理和行为特点设计，用于养老场景的智能设备。随着我国银发群体规模的持续扩大，养老护理人员供需矛盾日益突出。据《2024养老护理员职业现状调查研究报告》显示，我国养老护理人员缺口已达550万。其中，能照顾失能老人的专业护工则更为匮乏。智能机器人的出现，为破解养老难题提供了新解法。

在山东省青岛市一家养老服务中心，刘阿姨正在借助智能助行机器人锻炼走路。她曾受困于腿脚无力，6年都无法下楼。深圳作为科技有限公司（以下简称“作为科技”）CEO姚萍博士向《证券日报》记者介绍，智能助行机器人采用先进的人体工学和力学设计，贴合人体曲线，同时搭载步态训练算法，可以计算使用者每步所需要的力度和跨度，然后结合智能算法等科技手段，来实现智能康复训练。

在护工短缺情况下，老人的日常护理成为一大痛点，尤其是排便这类私密又棘手的需求。在广东省深圳市一家养老院里，已有大小便护理机器人“上岗”，该机器能实现1秒感应启动，将排泄物自动吸入收集桶内并除臭，随即用温水清洗、暖风烘干排便部位，整个过程全自动，让老人躺着也能舒适如厕。据护理人员介绍，一位老人曾经一天要用5个尿片，有了大小便护理机器人后一天只需要一片。

老年人的日程与安全也得到守护。在四川省成都市的一家养老社区，何叔叔呼唤：“小丽，小丽，我的长大衣放在哪里了？”“长大衣在第二个柜子里！”这款“笑眯眯”的机器人，不仅能陪护、陪玩、陪伴，还有监护功能。森丽康科技（北京）有限公司工作人员告诉《证券日报》记者，研发这款产品是基于自身体会和对身边老人的观察，需要有一台设备帮老人记事，提醒关火、吃药，并能远程巡视，跌倒检测，出现紧急情况时能一键呼叫救援。

除了社区、康复机构，养老机器人也在逐步走进家庭。以猫、狗、熊猫为形象的宠物机器人，凭借其仿真的触感，灵动的互动方式，在阿尔茨海默病的老人康复陪护上展现出独特的价值；更令人振奋的是，人形机器人也在拓展家庭场景，承担起做饼、泡茶、喂猫、跳舞等多项活动。星尘智能（深圳）有限公司负责人向《证券日报》记者介绍，其产品采用绳驱传动和自研刚柔混合动力学模型，结合精准力控等技术，能确保机器人在执行任务时具有足够的安全性。

当前市场上的养老机器人按功能和应用场景可分为康复机器人、护理机器人和陪伴机器人。北京云迹科技股份有限公司副总裁谢云鹏告诉《证券日报》记者，亚太地区对养老机器人的需求主要呈现两大趋势：一是居家养老场景的精细化服务，如语音交互、智能护理设备，二是机构场景的高效自动化，如集中配送、物资管理。

“养老服务机器人是一类非常高端的服务型机器人，目前尚处于研究探索和试用阶段。”深圳市人工智能与机器人研究院常务副院长丁宁向《证券日报》记者表示，随着老龄化程度加深和新一代人工智能技术的逐步成熟，其市场前景将非常广阔。

走进千家万户需过“两道关”

虽然市场前景广阔，但在调查采访中《证券日报》记者发现，行业要跨进养老机器人大批量商用的时代，还需破解“两道关”。

让养老机器人真正“好用”，需破“技术关”。姚萍表示，当前，养老机器人在技术上仍面临智能化不足的挑战，如在感知与交互层面，亟须通过大规模多维度的数据采集、场景模拟以及智能算法优化，构建更精准的需求预判系统，从而实现对老年人真实意图的主动识别与响应。

但高质量养老数据集仍是“稀缺品”。不仅需要采集医疗机构临床数据，还需要长期收集老年人的行为数据，而数据收集和标注往往面临高昂的成本。同时多家企业均表示，核心零部件，如精密舵机、高精度传感器等仍依赖进口，研发成本居高不下。

市场的“认知关”则是更为棘手的问题。一位从业人员向《证券日报》记者坦言，比起老人“不会用”“不想用”，更普遍的问题是他们“不知道”。包括老年人的子女，大部分买护老设备还只能想到摄像头或手环。

市场端的“冷感”限制了大规模生产，也进一步加剧了成本和价格问题。《证券日报》记者在采购平台看到，高端养老机器人产品达50万元至100万元，基础功能产品约2万元至3万元，最便宜的护理机器人也在1万元以上。这一定程度上和老人节俭的消费习惯相悖。

市场教育迫在眉睫。姚萍表示，政府正组织开展养老机器人产品的宣传推广活动，提高公众对养老机器人的认知度和接受度。同时，推动养老机器人在养老机构、社区等场所的示范应用，通过试点项目积累经验，为产品的进一步推广提供实践依据。

企业端包括作为科技也在做教育的前置工作，联合各大高等院校、职业院校建立相关学科，提供产品教学，在护理人员层面建立认知，培养适配智能化时代的专业人才。

针对养老机器人价格偏高的问题，凯联资本董事总经理姬可鹏向《证券日报》记者建议，可通过租赁的方式过渡。“租赁既能缓解老年人及其家庭对高价设备的采购压力，也能让用户通过长期体验、直观感受产品价值，建立信任感。尤其适合康复机器人、情感陪护机器人等单价较高的品类。”

据了解，广州视鹏科技有限公司的外骨骼机器人已通过“以租代售”模式在天河、海珠、黄埔等多家养老机构落地；上海傲鲨智能科技有限公司也在探索社区共享租赁投放，老人可在小区共享橱柜付费使用，有效触达了更多应用场景。

姚萍表示，随着消费者购买意愿提升、技术痛点逐步解决，预计养老机器人将在2030年走进千家万户。

科技向善 撬动万亿元级大市场

据中国社会福利与养老服务协会等发布的《银发经济蓝皮书：中国银发经济发展报告（2024）》显示，我国银发经济规模在7万亿元左右，约占GDP的6%，到2035年，银发经济规模有望达到30万亿元，占GDP的10%。

市场爆发的前夜，面对万亿元级的蓝海市场，养老机器人的“弄潮儿”们该如何把握？多位业内人士表示，政策端和产业端需协同发力，为这项惠及民生的事业筑牢长期主义根基。

技术层面，丁宁建议，政府设立专项产业基金，资助核心技术研发等项目，给予企业税收优惠、财政补贴；促进产学研用融合，支持校企合作攻克关键技术、加速成果转化；应用场景方面，姚萍提出，开拓社区养老等多元化场景，按需求开发产品服务，满足老年人多样化需求。同时，完善国内外标准体系，加强监管、严格认证检测，淘汰以次充好的产品，规范市场秩序。

我国已具备了快速发展养老机器人的良好条件。政府正积极出台相关政策，推动智慧养老模式普及。今年1月份发布的《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》明确提出，加快养老科技和信息化发展应用。

今年2月份，国际电工委员会（IEC）正式发布由我国牵头制定的世界首个养老机器人国际标准（IEC63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》）。该项标准依据老年人生理和行为特点，为各类养老机器人的产品设计、制造、测试和认证等提供基准。这一标准规范的发布，既是国内智慧养老产业快速发展态势的集中反映，也是我国在机器人领域技术实力和全球影响力的综合呈现。

或许科技的终极善意，不是为了创造完美的替代品，而正在于扩展这样人机共生的和谐空间。相信在不远的未来，养老机器人也将会帮助越来越多的家庭，书写“老有所享”的温暖答案。

(责编：罗知之、陈键)

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