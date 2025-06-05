打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

3天逾15亿件 小包裹折射消费大市场

田 鹏
2025年06月05日09:07 | 来源：证券日报
小字号

原标题：3天逾15亿件 小包裹折射消费大市场

曾经，古人只能以“飞车跨山鹘横海，风枝露叶如新采”的诗句遐想岭南鲜果的鲜美。如今，现代物流的极速运输网络已让这份遐想触手可及——端午假期前一天，笔者从线上下单了一份广东茂名出产的荔枝，隔天傍晚就已接到送货电话。开箱刹那，圆润饱满的果实裹着细密的水珠，恰似古人笔下“如新采”的鲜活模样。

国家邮政局监测数据显示，端午节假期期间（5月31日至6月2日），全国邮政快递业共揽收快递包裹15.11亿件，同比增长19.4%。3天逾15亿件包裹的背后，不仅体现了物流行业的高质量发展和消费市场旺盛的活力，更是中国经济蓬勃发展的生动写照。

货品“买得到”，持续拓宽消费市场的边界与深度。从山东省菏泽市的荷花，到广东省茂名市的鲜荔枝，再到云南省宣威市的农产品，各地特色产品正借助不断优化完善的快递网络，突破地域限制，加速走向全国乃至全球各地。

国家邮政局发布的中国快递发展指数报告显示，今年以来，快递企业通过不断提高末端智能化水平、持续增强航空保障能力和稳步拓展国际寄递市场等举措，推动快递发展能力指数持续走高。其中，4月份快递发展能力指数达224.1，同比提升1.4%。

这些数据背后，是快递网络对城乡末梢的深度渗透，以及对全球市场的稳步开拓。当快递网络以“毛细血管”般的渗透力消除了地域壁垒，消费者的选择将不再局限于本地市场，而是得以拥抱全球市场，追求个性化、多元化的消费需求，与当下消费升级的趋势同频共振，持续拓宽消费市场的边界与深度。

包裹“送得快”，培育壮大新型消费。近年来，快递行业在速度与覆盖范围上持续突破。以生鲜寄递领域为例，为确保岭南佳果荔枝新鲜直达，端午期间，广东全省邮政快递企业推出多项创新举措。中国邮政新增12条航空线路，实现48小时精准触达目标省份市县镇三级行政区域；顺丰、京东等企业同步开启湛江至北京、杭州等地的全货机航线，单日新增运能超200吨，构建起覆盖44个城市的“次日达”保鲜运输网络。

寄递时效的提升不仅直接提高了消费者的服务体验，还加速推动了消费逻辑的重塑。对消费者而言，包裹“送得快”打破了地域与时间的限制，催生出“线上下单+即时尝鲜”的新型消费习惯；对商家而言，精准可控的物流网络成为了产品创新的“底气”，可借助预售模式迅速抢占市场；对产业端而言，时效升级倒逼冷链技术、智能仓储等配套设施迭代，带动上下游企业加大投入以升级供应链，形成“时效提升—体验优化—市场扩容”的正向循环。

从“买得到”到“送得快”，快递物流产业升级的同时，也在重塑消费场景、激活市场潜能。未来，随着物流网络与消费需求的深度融合，小包裹里的大市场，必将为中国经济高质量发展注入更强劲的动能。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价今年第4次上调 国际油价短期波动幅度或增大
　　人民网北京6月4日电 （记者杜燕飞）国家发展改革委3日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2025年6月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨65元和60元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上涨0.05元。…
A股多指数样本将调整
　　人民网北京6月4日电 （记者黄盛）6月3日，深圳证券交易所公告表示，将对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数样本进行定期例行调整。此外，5月30日，上海证券交易所发布公告表示，将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部