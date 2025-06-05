田 鹏

原标题：3天逾15亿件 小包裹折射消费大市场

曾经，古人只能以“飞车跨山鹘横海，风枝露叶如新采”的诗句遐想岭南鲜果的鲜美。如今，现代物流的极速运输网络已让这份遐想触手可及——端午假期前一天，笔者从线上下单了一份广东茂名出产的荔枝，隔天傍晚就已接到送货电话。开箱刹那，圆润饱满的果实裹着细密的水珠，恰似古人笔下“如新采”的鲜活模样。

国家邮政局监测数据显示，端午节假期期间（5月31日至6月2日），全国邮政快递业共揽收快递包裹15.11亿件，同比增长19.4%。3天逾15亿件包裹的背后，不仅体现了物流行业的高质量发展和消费市场旺盛的活力，更是中国经济蓬勃发展的生动写照。

货品“买得到”，持续拓宽消费市场的边界与深度。从山东省菏泽市的荷花，到广东省茂名市的鲜荔枝，再到云南省宣威市的农产品，各地特色产品正借助不断优化完善的快递网络，突破地域限制，加速走向全国乃至全球各地。

国家邮政局发布的中国快递发展指数报告显示，今年以来，快递企业通过不断提高末端智能化水平、持续增强航空保障能力和稳步拓展国际寄递市场等举措，推动快递发展能力指数持续走高。其中，4月份快递发展能力指数达224.1，同比提升1.4%。

这些数据背后，是快递网络对城乡末梢的深度渗透，以及对全球市场的稳步开拓。当快递网络以“毛细血管”般的渗透力消除了地域壁垒，消费者的选择将不再局限于本地市场，而是得以拥抱全球市场，追求个性化、多元化的消费需求，与当下消费升级的趋势同频共振，持续拓宽消费市场的边界与深度。

包裹“送得快”，培育壮大新型消费。近年来，快递行业在速度与覆盖范围上持续突破。以生鲜寄递领域为例，为确保岭南佳果荔枝新鲜直达，端午期间，广东全省邮政快递企业推出多项创新举措。中国邮政新增12条航空线路，实现48小时精准触达目标省份市县镇三级行政区域；顺丰、京东等企业同步开启湛江至北京、杭州等地的全货机航线，单日新增运能超200吨，构建起覆盖44个城市的“次日达”保鲜运输网络。

寄递时效的提升不仅直接提高了消费者的服务体验，还加速推动了消费逻辑的重塑。对消费者而言，包裹“送得快”打破了地域与时间的限制，催生出“线上下单+即时尝鲜”的新型消费习惯；对商家而言，精准可控的物流网络成为了产品创新的“底气”，可借助预售模式迅速抢占市场；对产业端而言，时效升级倒逼冷链技术、智能仓储等配套设施迭代，带动上下游企业加大投入以升级供应链，形成“时效提升—体验优化—市场扩容”的正向循环。

从“买得到”到“送得快”，快递物流产业升级的同时，也在重塑消费场景、激活市场潜能。未来，随着物流网络与消费需求的深度融合，小包裹里的大市场，必将为中国经济高质量发展注入更强劲的动能。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经