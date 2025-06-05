彭 妍

原标题：部分中小银行5年期存款利率降至1.2%

近期，中小银行掀起新一轮存款利率调整潮。多家农商行、村镇银行相继宣布下调定期存款利率，调整后，部分机构五年期整存整取利率最低已降至1.2%，跌破国有大行1.3%的同期利率水平。值得注意的是，“存5年不如存1年”的利率倒挂现象在中小银行间愈发普遍，引发市场广泛关注。

上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示，为了在保障流动性的同时有效压降存款付息成本，中小银行选择对长期限存款利率进行更大幅度的调整，通过价格杠杆引导储户选择中短期存款产品，从而避免长期资金的过度锁定，优化负债结构。

主动压降长期存款利率

5月30日，广东清新农村商业银行发布公告称，即日起调整人民币存款挂牌利率，将五年期整存整取定期存款利率直接降至1.25%；同日，广州花都稠州村镇银行宣布自6月5日起调整利率，五年期整存整取定期存款利率同步降至1.2%，较三年期利率低55个基点，较一年期利率低40个基点，甚至低于国有大行同期限利率10个基点。北京怀柔融兴村镇银行也于6月1日起跟进调整，将二年期、三年期、五年期定存利率统一下调至1.2%。

这轮中小银行利率调整与国有大行形成鲜明对比。数据显示，5月20日国有大行集体下调存款利率。其中，活期利率下调5个基点至0.05%；定期整存整取三个月期至二年期利率均下调15个基点，三年期和五年期利率均下调25个基点，分别达1.25%和1.3%。与国有大行不同的是，中小银行此次调整呈现“长端利率加速下调”的特征。

对此，南开大学金融学教授田利辉对《证券日报》记者表示，中小银行五年期存款利率跌破国有大行水平，主要是由净息差收窄、期限错配风险与政策传导机制共同作用的结果。在当前信贷市场环境下，贷款利率持续走低，中小银行利差收窄，被迫降低高成本长期存款利率。而中小银行贷款多为短期业务，长期存款易导致资金错配，所以主动压降长期利率。

短期内倒挂现象或将延续

国家金融监督管理总局数据显示，今年一季度我国商业银行净息差进一步收窄至1.43%，较去年四季度下降9个基点。从机构类型看，今年一季度国有大行、股份制银行、城商行、农商行净息差分别为1.33%、1.56%、1.37%、1.58%，分别较2024年四季度下降11个基点、5个基点、1个基点、15个基点。

面对净息差压力，中小银行积极调整长期存款利率。田利辉表示，中小银行采用“短期高息、长期压降”策略，是为了通过短期高息吸引对流动性敏感的客户，缓解长期负债压力。从趋势上看，在净息差压力下，短期内倒挂现象或将延续。若未来利率回升，倒挂情况可能得到缓解，但中小银行大概率会长期保持“短期利率略高、长期利率压降”的定价策略。

杨海平表示，中小银行出现存款利率倒挂主要源于两大因素：一方面，长期限利率在正常情况下较高，可压缩空间更大，银行在压降存款付息成本与保障流动性的权衡中，往往率先调整长期利率；另一方面，银行基于对利率下调的预期，通过利率定价主动引导存款行为，缩短负债平均到期时间，增强重定价灵活性，提前锁定低成本资金。

“这一现象标志着中小银行存款经营模式正发生转变，从过去单纯追求规模转向精准控制；更加注重对被动负债的主动管理，规避高成本存款。在当前利率下行趋势未改的情况下，存款利率倒挂或将愈发普遍。”杨海平表示。

面对挑战，中小银行需要积极探索应对之策。田利辉建议，一是实施差异化定价，针对高净值客户制定分层利率，推出具有区域特色的存款产品；二是推进“存款+”服务创新，将存款业务与理财结合，并绑定消费场景，提升综合收益；三是加速数字化转型，借助大数据开展智能转存服务推送，构建本地化金融生态，增强客户黏性，以此平衡负债成本与客户留存。

杨海平进一步补充，中小银行还需强化战略研究能力，让存款定价策略更精细、专业、前瞻且灵活；转变存款经营理念，推动存款业务从费用驱动、成本驱动向结算驱动、业务驱动转型，利用金融科技提升账户活跃度，增加存款沉淀；同时，重视特色存款产品研发，促进理财业务与存款经营协同发展；此外，充分发挥自身业务资质优势，通过服务创新方案与特色增值服务，提升客户忠诚度。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经