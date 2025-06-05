打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

部分中小银行5年期存款利率降至1.2%

彭 妍
2025年06月05日09:08 | 来源：证券日报
小字号

原标题：部分中小银行5年期存款利率降至1.2%

近期，中小银行掀起新一轮存款利率调整潮。多家农商行、村镇银行相继宣布下调定期存款利率，调整后，部分机构五年期整存整取利率最低已降至1.2%，跌破国有大行1.3%的同期利率水平。值得注意的是，“存5年不如存1年”的利率倒挂现象在中小银行间愈发普遍，引发市场广泛关注。

上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示，为了在保障流动性的同时有效压降存款付息成本，中小银行选择对长期限存款利率进行更大幅度的调整，通过价格杠杆引导储户选择中短期存款产品，从而避免长期资金的过度锁定，优化负债结构。

主动压降长期存款利率

5月30日，广东清新农村商业银行发布公告称，即日起调整人民币存款挂牌利率，将五年期整存整取定期存款利率直接降至1.25%；同日，广州花都稠州村镇银行宣布自6月5日起调整利率，五年期整存整取定期存款利率同步降至1.2%，较三年期利率低55个基点，较一年期利率低40个基点，甚至低于国有大行同期限利率10个基点。北京怀柔融兴村镇银行也于6月1日起跟进调整，将二年期、三年期、五年期定存利率统一下调至1.2%。

这轮中小银行利率调整与国有大行形成鲜明对比。数据显示，5月20日国有大行集体下调存款利率。其中，活期利率下调5个基点至0.05%；定期整存整取三个月期至二年期利率均下调15个基点，三年期和五年期利率均下调25个基点，分别达1.25%和1.3%。与国有大行不同的是，中小银行此次调整呈现“长端利率加速下调”的特征。

对此，南开大学金融学教授田利辉对《证券日报》记者表示，中小银行五年期存款利率跌破国有大行水平，主要是由净息差收窄、期限错配风险与政策传导机制共同作用的结果。在当前信贷市场环境下，贷款利率持续走低，中小银行利差收窄，被迫降低高成本长期存款利率。而中小银行贷款多为短期业务，长期存款易导致资金错配，所以主动压降长期利率。

短期内倒挂现象或将延续

国家金融监督管理总局数据显示，今年一季度我国商业银行净息差进一步收窄至1.43%，较去年四季度下降9个基点。从机构类型看，今年一季度国有大行、股份制银行、城商行、农商行净息差分别为1.33%、1.56%、1.37%、1.58%，分别较2024年四季度下降11个基点、5个基点、1个基点、15个基点。

面对净息差压力，中小银行积极调整长期存款利率。田利辉表示，中小银行采用“短期高息、长期压降”策略，是为了通过短期高息吸引对流动性敏感的客户，缓解长期负债压力。从趋势上看，在净息差压力下，短期内倒挂现象或将延续。若未来利率回升，倒挂情况可能得到缓解，但中小银行大概率会长期保持“短期利率略高、长期利率压降”的定价策略。

杨海平表示，中小银行出现存款利率倒挂主要源于两大因素：一方面，长期限利率在正常情况下较高，可压缩空间更大，银行在压降存款付息成本与保障流动性的权衡中，往往率先调整长期利率；另一方面，银行基于对利率下调的预期，通过利率定价主动引导存款行为，缩短负债平均到期时间，增强重定价灵活性，提前锁定低成本资金。

“这一现象标志着中小银行存款经营模式正发生转变，从过去单纯追求规模转向精准控制；更加注重对被动负债的主动管理，规避高成本存款。在当前利率下行趋势未改的情况下，存款利率倒挂或将愈发普遍。”杨海平表示。

面对挑战，中小银行需要积极探索应对之策。田利辉建议，一是实施差异化定价，针对高净值客户制定分层利率，推出具有区域特色的存款产品；二是推进“存款+”服务创新，将存款业务与理财结合，并绑定消费场景，提升综合收益；三是加速数字化转型，借助大数据开展智能转存服务推送，构建本地化金融生态，增强客户黏性，以此平衡负债成本与客户留存。

杨海平进一步补充，中小银行还需强化战略研究能力，让存款定价策略更精细、专业、前瞻且灵活；转变存款经营理念，推动存款业务从费用驱动、成本驱动向结算驱动、业务驱动转型，利用金融科技提升账户活跃度，增加存款沉淀；同时，重视特色存款产品研发，促进理财业务与存款经营协同发展；此外，充分发挥自身业务资质优势，通过服务创新方案与特色增值服务，提升客户忠诚度。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价今年第4次上调 国际油价短期波动幅度或增大
　　人民网北京6月4日电 （记者杜燕飞）国家发展改革委3日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2025年6月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨65元和60元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上涨0.05元。…
A股多指数样本将调整
　　人民网北京6月4日电 （记者黄盛）6月3日，深圳证券交易所公告表示，将对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数样本进行定期例行调整。此外，5月30日，上海证券交易所发布公告表示，将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部