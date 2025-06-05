原标题：外卖补贴搅动咖啡、茶饮江湖 供应链成竞争关键

近日，咖啡、茶饮市场迎来了一场前所未有的价格风暴。随着京东、淘宝等外卖平台加速入局，外卖补贴战火迅速蔓延至咖啡、茶饮领域，多家知名咖啡、茶饮品牌的产品价格被拉低至3元甚至更低，一场由外卖补贴点燃的“价格战”就此打响。

补贴催生低价狂欢

6月4日，《证券日报》记者走进位于北京大兴区的一家库迪咖啡门店，店员们在制作区和打包区之间来回穿梭，点单台上密密麻麻摆放着待取的外卖单。门店店员对记者表示，自外卖平台加大补贴力度后，单日订单量从100单左右增至600单左右。记者注意到，在京东外卖平台上，原价7.9元的库迪咖啡橙C美式，叠加平台补贴后仅需1.68元，即便算上包装费等总花费也不足3元。

除了库迪咖啡，瑞幸咖啡近期也将部分饮品价格从9.9元降至6.9元，试图通过低价策略巩固市场地位。

广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬对《证券日报》记者表示，咖啡已经成为新生代的刚需品，外卖平台选择补贴咖啡的核心原因是其交易门槛较低、性价比较高，此番外卖巨头们“激战”带来的大额补贴对咖啡企业来说是不错的红利。

不仅是咖啡品牌，还有不少茶饮品牌也享受到了外卖平台带来的红利。其中，蜜雪冰城、古茗凭借强大的市场渗透力，成为这场补贴大战的长期赢家。高盛根据外送补贴的推动和年内趋势，上调了其盈利预测，并提高了估值倍数，分别将古茗目标价从21港元上调至29.2港元、蜜雪冰城目标价从484港元提升至597港元，并均维持“买入”评级。

福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示，外卖平台通过补贴茶饮、咖啡这种高频消费产品可以迅速把业务扩展到全国，提高平台的用户活跃度和订单量，品牌方可以通过低价策略提高品牌知名度和市场份额。但这种低价补贴模式可能不会长期持续，一旦补贴结束，品牌方需要思考如何留住这些被低价吸引来的消费者。

本土供应链具有成本优势

在这场激烈的“价格战”中，供应链的建设成为品牌竞争的核心。拥有完善供应链体系的企业，不仅能实现成本优化，更能保障产品品质稳定性。

据了解，5月28日，库迪咖啡在安徽当涂的国内第二个咖啡豆烘焙厂投产。这个项目年处理生豆能力7.5万吨，可支撑门店单日销量1000万杯。

而早在2021年4月18日，瑞幸咖啡首座全自动化智慧烘焙基地在福建屏南竣工投产，此后几年，昆山、保山、青岛等地的自有工厂陆续建成，年烘焙产能突破10万吨，构建起从种植、加工到零售的完整产业闭环。

本土化供应链构筑的成本优势，不仅强化了瑞幸咖啡的产品竞争力，也为其赢得了市场主动权。

“瑞幸咖啡通过自有工厂和完整的产业链，可以更好地控制生产成本和产品质量，在‘价格战’中具有更大的优势。”一位咖啡行业分析师表示。

蜜雪冰城则依托河南、海南、广西、重庆、安徽等地的五大生产基地，通过自研自产的体系，提供包括糖、奶、茶、咖、果、粮、料在内的全品类一站式的饮品食材解决方案。这种自研自产的模式，使得蜜雪冰城可以更好地控制原材料的成本和质量，为门店提供稳定、优质的食材供应。

在咖啡、茶饮市场竞争日益激烈的今天，供应链建设已经成为品牌竞争的核心。朱丹蓬表示，未来，在供应链建设上投入更多、布局更完善的品牌，将更有可能在市场竞争中脱颖而出。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经