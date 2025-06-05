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快递包装需增“绿”减“废”快“循环”

矫 月
2025年06月05日09:09 | 来源：证券日报
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原标题：快递包装需增“绿”减“废”快“循环”

随着电商行业飞速发展，快递业务量呈爆发式增长，快递包装的绿色化转型迫在眉睫。

6月1日起，《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》（以下简称《决定》）正式施行。此次修改，专门增加了“快递包装”章节，填补了快递包装治理的制度空白，为绿色转型提供了有力的法治保障，将推动快递包装绿色化、减量化、可循环，加快形成绿色生产和生活方式。

国家邮政局官网5月22日发布的2024年邮政行业发展统计公报显示，2024年，快递业务量完成1750.8亿件，同比增长21.5%。

但惊人的业务量背后，是海量的快递包装废弃物。这些废弃物主要包括纸类和塑料类，不仅占用大量土地资源，而且塑料类难以降解，易造成长期环境污染。

此次《决定》的实施为快递包装治理工作提供了更加有力的法治保障，对于推动快递业高质量发展，促进经济社会发展绿色低碳转型具有重要意义。笔者认为，要想更好地治理快递包装需要从以下三方面着手。

一是为快递包装增“绿”。《决定》提出，国家鼓励科技创新，支持采用新技术、新材料、新工艺研发、生产符合绿色环保要求的快递包装。

在材料创新方面，各大快递企业纷纷研发新型绿色环保且成本低的包装材料，如生物降解塑料等替代传统塑料，解决废弃物污染难题。

其中，京东物流股份有限公司（以下简称“京东物流”）在2024年实现单箱原材料用量同比减少5%至25%，全年减少碳排放1.22万吨。该公司推广使用可降解包装材料超2000万个，同比减少二次包装超过10亿个。此外，上海极兔速递有限公司（以下简称“极兔速递”）在绿色包装方面持续投入，截至2024年底在全国投放373.71万个全降解防水袋，使用可降解胶带34.4万卷。

相信在政策的支持下，快递企业未来将研发出性能更稳定、成本更低的可降解材料，以及更符合快递包装需求的新型材料。

二是让快递包装减“废”。《决定》提出，快递包装应当符合寄递生产作业的要求，节约使用资源，避免过度包装，防止污染环境。

同时，在标准体系完善上，新条例与《快递包装重金属与特定物质限量》等强制性标准衔接，形成“法律+标准+政策”协同治理框架，促使中转环节循环包装全覆盖，电商快件不再二次包装比例超95%。

从源头减量来看，诸多快递企业已做出行动，通过原装直发、智能仓储等方式实现包装减量。其中，京东物流通过与厂家深度合作，将家电家居等原包货物的原装直发占比从几年前的约5%提升至去年的25%，2024年更是减少二次包装超10亿件，2025年这一比例还有望提升至40%；智能装箱技术也让包装耗材减量达到20%。

三是促快递包装“循环”。在末端回收创新上，各大快递企业正致力于建立覆盖全国的快递包装回收网络，如在社区、学校、写字楼等地设置回收点，并通过给予消费者积分、优惠等奖励的方式提高包装回收率与循环利用率。其中，顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”）在深圳网点投放智能回收箱，取得了良好的资源回收与成本降低效果。

此外，循环包装已经在主流电商及物流平台得到广泛应用。如美团的送货到家服务使用的很多包装为循环包装，顺丰控股使用π-box、极兔速递使用RED-BOX均为循环包装。

在行业竞争日趋激烈的当下，快捷且精准的配送服务渐成标配，绿色转型、零碳发展则是快递行业实现高质量发展的方向。从《决定》公布的内容来看，“全链条治理”成为其中核心关键词，强调快递企业、上游生产商、电商平台等各方应共同承担责任，形成合力。这次修改不仅是快递行业的“环保考验”，更是一场生活方式变革。通过规范包装、鼓励循环利用，既能减少资源浪费，又能推动企业创新，最终让快递更高效、环境更清洁。

(责编：罗知之、陈键)
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