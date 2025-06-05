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“本源悟空”完成超50万个全球量子计算任务

2025年06月05日09:10 | 来源：科技日报
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原标题：“本源悟空”完成超50万个全球量子计算任务

科技日报合肥6月4日电 （记者吴长锋 洪敬谱）记者4日从安徽省量子计算工程研究中心获悉，我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”自2024年1月6日上线运行以来，已为143个国家和地区的用户完成超50万个量子计算任务，全球访问量突破2900万次，刷新中国自主量子算力服务规模纪录，成为全球量子计算领域的重要参与者。

“本源悟空”由本源量子计算科技（合肥）股份有限公司自主研发。作为我国先进的可编程、已交付超导量子计算机，“本源悟空”完成的量子计算任务覆盖领域已从基础科研延伸至流体动力学、生物医药、金融科技等产业场景。数据显示，在“本源悟空”的境外用户中，美国、加拿大等量子技术强国访问频次持续领先，其中美国用户访问量稳居境外第一。

2024年10月，我国科研团队依托“本源悟空”完成全球最大规模量子计算流体动力学仿真。今年初，“本源悟空”超导量子算力接入金融量子云实验平台，探索金融领域更高效的问题解决方案。今年5月，依托“本源悟空”量子计算机真机，本源量子研究团队推出分子对接预测应用、药物毒性预测应用和药物相互作用预测应用，为新药研发设计相关环节提供更快捷准确的路径。

安徽省量子计算工程研究中心主任郭国平表示：“‘本源悟空’的背后是量子芯片设计工业软件、测控系统、极低温环境支撑系统等量子计算机全栈技术的自主突破，让我们有底气在全球量子竞争中‘同台竞技’。”

(责编：罗知之、陈键)
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