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全屋智能带来“一屋千面”居住体验

2025年06月05日09:10 | 来源：科技日报
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原标题：全屋智能带来“一屋千面”居住体验

“小度小度，我要起床了。”随着演示人员一声指令，窗帘自动拉开，床垫自动抬起，室内灯光与气温自动调节到适宜区间，墙上的人工智能（AI）中控屏播报着当日天气和要闻……这是记者近日来到小度全屋智能体验中心时看到的场景。在全屋智能逐渐普及的今天，类似的画面正在越来越多的家庭中上演。

“近年来，随着大模型等新技术的引入，屋内设施逐步具备了独立思考的能力。全屋智能可以更加自然地与用户沟通交互，也能更好地理解用户的需求。”小度科技IoT（物联网）业务部副总经理虞小伟告诉记者，利用大模型的AIGC（人工智能生成内容）能力，全屋智能可针对晨起、就餐、会客、观影等场景开启对应氛围的营造，打造“一屋千面”的个性化居住体验。

大模型能够通过环境感知计算出用户当前的需求，并进行精准调节。以室内灯光控制为例，如今的全屋智能不仅能通过感知人员存在与否来自动开关灯，还可以基于不同的时间设定不同的灯光参数。“比如晚上十点，用户在睡前跟小度说开灯，大模型就会自动判断当前时间及用户习惯，开启床头灯，并把色温设置在2700K，这有助于夜晚褪黑素的分泌，达到助眠效果；而在白天则会采用更高的色温值。”虞小伟介绍。

大模型还可以理解许多临时性的需求，并营造特定的场景效果。比如在生日祝福场景下，只需要对中控屏说“今天有家人过生日，帮我呈现一个生日祝福的场景”，大模型便会让音箱自动播放生日快乐歌，把灯光调节成炫彩模式，在电视上呈现出生日快乐主题的背景墙……简单的房间瞬间就变成“派对现场”。

“当下，我们发现用户的需求往往是多种多样的，甚至同一家庭中不同成员的需求也不尽相同。”虞小伟介绍，为了提升用户的整体满意度，目前全屋智能在诸多层面都添加个性化内容或服务：为了满足部分用户对隐私的特别要求，他们设定了一套数据、信息本地化方案，让屋内的监控数据、行为数据等都在本地处理而不流出至域外；针对老年群体，他们开发了应急求助报警功能，只需发出简单的语音指令“小度小度，救救我”，小度助手便会自动拨打紧急联系人的电话……

随着生活节奏加快和生活水平的提高，人们对家居便捷性、安全性与舒适性的诉求日益提升。“从最早通过手动实现单设备的控制，到现在通过手势、语音一步到位营造出多设备联动场景，我们用AI让家居生活更智慧美好。”虞小伟相信，未来随着大模型的进一步发展完善，全屋智能将能达到类真人的智能度和准确度，更好地满足用户对生活品质的追求。

(责编：罗知之、陈键)
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