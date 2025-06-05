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《算力互联互通行动计划》印发

让算力像水、电一样便捷使用

2025年06月05日09:11 | 来源：科技日报
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原标题：《算力互联互通行动计划》印发

科技日报北京6月4日电 （记者崔爽）记者4日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部近日印发《算力互联互通行动计划》（以下简称《计划》），旨在加快构建算力互联互通体系，实现不同主体、不同架构的公共算力资源标准化互联，提高公共算力资源使用效率和服务水平，促进算力高质量发展。

当前人工智能产业快速发展，全球算力资源使用需求不断攀升，算力互联互通已成为国内外关注焦点。工业和信息化部信息通信管理局有关负责人介绍，算力互联互通是在现有互联网体系架构基础上，通过构建统一算力标识、增强异构计算和弹性网络能力等方式，将不同主体、不同架构的公共算力资源标准化互联，形成可查询、可对话、可调用的服务能力，实现数据和应用在算力间高效供需匹配、流动互通、迁移计算，使算力像水、电一样便捷使用。

《计划》提出，到2026年，建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系。设施互联方面，推广新型高性能传输协议，提升算力节点间网络互联互通水平；资源互用方面，建成国家、区域、行业算力互联互通平台，统一汇聚公共算力标识，实现全国头部算力企业的公共算力资源互联；业务互通方面，推动算、存、网多种业务互通，实现跨主体、跨架构、跨地域算力供需调度；应用场景方面，开展算力互联网试验网试点，赋能产业普惠用算。到2028年，基本实现全国公共算力标准化互联，逐步形成具备智能感知、实时发现、随需获取的算力互联网。

为此，《计划》明确，将开展算力互联筑基行动、算力设施互联提速行动、算力互联互通平台体系建设行动、算力业务互通创新行动、算力互联领航行动五大行动。具体包括：推动技术攻关，发布算力互联互通技术目录；建立标准体系，联合产学研用等多方力量推进技术标准协同创新；开展算力市场评估，建立算力市场评价指标体系；建设国家算力互联网服务平台，开展算力标识“畅联”活动；推动多元异构算力业务互通，实现算力任务万卡调度和算、存、网多种业务互通等。

同时，《计划》将推动算力互联互通赋能典型应用场景：推动算力互联在算力资源服务、任务调度、市场交易、开源社区运营等新业态场景应用；推动算力互联在人工智能、科学计算、智能制造、远程医疗、视联网等企业级场景，以及智能驾驶、云渲染、云电脑、云游戏等消费级场景应用；推动算力互联与能源互联网、工业互联网、移动互联网等融合创新应用。

(责编：罗知之、陈键)
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