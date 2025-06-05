张梦然

原标题：这颗会下金属雨的狂暴行星从何处来

在浩瀚宇宙中，有一颗行星堪称“地狱级”存在——它的表面温度足以蒸发钢铁，大气中飘着金属蒸汽，甚至可能下起滚烫的“金属雨”。这颗行星名叫 WASP-121b，听起来像科幻小说里的设定，但它真实存在于宇宙中。

WASP-121b是一颗“超热木星”，体积比木星稍大，质量差不多。它的一年只有短短30多个小时，围绕一颗恒星高速旋转，轨道距离恒星仅为主恒星直径的两倍。这意味着它离恒星非常近，被引力牢牢“锁死”，永远只有一面朝向恒星，就像月亮总是用同一面对着地球一样。

于是，这颗星的白天和黑夜成了两个截然不同的世界：白天（日面）：局部温度超过3000℃，足以让铁、镁、硅等元素都化作气体；黑夜（夜面）：虽然也高达1500℃，但已经可以形成一些复杂分子。

最近，借助强大的詹姆斯·韦布空间望远镜，德国马克斯·普朗克天文研究所和澳大利亚纽卡斯尔大学的天文学家对这颗极端行星进行了前所未有的细致观测。他们发现，WASP-121b的大气中不仅有水蒸气、一氧化碳、一氧化硅，还有令人惊讶的甲烷 ——一种通常只能在低温环境中存在的分子。

这个发现让他们很困惑。因为在如此高温的行星上，甲烷应该早就被破坏了才对。他们提出了一种解释：它的夜面低层大气富含甲烷，强烈的垂直风把低层大气中的甲烷“抽”到了高空，不断补充着甲烷的含量。这就像是行星内部有一个巨大的“鼓风机”一样。

更有趣的是，通过分析这些气体成分，科学家推测出了WASP-121b的“出生地”——并不是出生在如今这么靠近恒星的地方，而是一个更冷、更远的区域。那里的温度足以让水以冰的形式存在，同时也能让甲烷以气体形式挥发。换句话说，它原本可能是个“冰孩子”，后来才慢慢迁移到恒星身边，变成了一颗炽热的巨行星。

换句话说，这颗狂暴的行星是个“外来户”。

WASP-121b不仅让我们见识到了极端环境下行星大气的复杂性，也为理解行星的形成与演化提供了宝贵数据。它提醒我们，宇宙中的每一颗行星都有属于自己的故事，而这些故事正等待着人类用最先进的科技去一一揭开。

(责编：罗知之、陈键)

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