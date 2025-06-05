记者从中国航空发动机集团有限公司获悉，6月5日在湖南株洲举办的AES100发动机研制工作总结会宣布，AES100发动机已获颁生产许可证并签订销售合同，表明AES100发动机从设计研发阶段迈向批量生产阶段，为其投入市场、推动低空装备发展奠定了基础。

航空发动机是飞机的“心脏”，涡轴发动机主要配装各类直升机。AES100发动机是我国第一型严格按照国际通行适航标准自主创新研制的1000千瓦级先进民用涡轴发动机，在结冰、暴雨、强电磁环境等复杂条件下都可安全稳定工作，具有安全性高、经济性好、维护便捷、环境适应性广等特点。

据悉，此发动机可配装5至6吨级双发直升机和3至4吨级单发直升机，也可用于倾转旋翼机等飞行器，执行运输、观光、巡逻、警用、救援等任务。此前已于2024年8月获颁型号合格证。

记者：宋晨、苏晓洲

海报制作：胡戈

新华社国内部、新华社湖南分社联合出品

(责编：王静、岳弘彬)

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