新华社长沙6月5日电（记者苏晓洲、宋晨）记者从中国航空发动机集团有限公司获悉，6月5日在湖南省株洲市举办的AES100发动机研制工作总结会宣布，AES100发动机获颁生产许可证并签订销售合同，表明该机型从设计研发迈向批量生产，为投入市场、推动低空装备发展奠定了坚实基础。

航空发动机是飞机的“心脏”，涡轴发动机主要配装直升机。中国航发有关人士介绍，AES100发动机是我国第一型严格按照国际通行适航标准自主创新研制的1000千瓦级先进民用涡轴发动机，在结冰、暴雨、强电磁环境等复杂条件下都可稳定运行，具有安全性高、经济性好、维护便捷、环境适应性广等特点，能效、寿命等关键指标优异，具备当代国际先进水平。

发动机生产许可证是民航局颁发的用以表明允许生产企业按照经批准的设计和经批准的质量保证系统和技术管理系统生产民用航空发动机的证件，是航空器制造领域的关键资质。

中国航发专职型号总师、AES100发动机总设计师李概奇表示，此次获颁生产许可证，标志着我国已具备自主研制和生产先进民用涡轴发动机的能力，形成了完整的民用涡轴发动机供应链和产业链，对AES100发动机服务低空经济、支持通航产业发展具有重要意义。

据悉，AES100发动机可配装5至6吨级双发直升机和3至4吨级单发直升机，也可用于倾转旋翼机等飞行器，执行运输、观光、巡逻、警用、救援等任务，2024年8月获颁型号合格证。

(责编：王静、岳弘彬)

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