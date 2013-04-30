据经济之声《天下财经》报道，美克美家涉嫌造假问题经《天下财经》曝光后，引起广泛关注。美克美家出售的一款越南进口家具，产品中文标签上却注明是广东中山的一个家具厂生产。而美克美家公关部门相关人员在接受经济之声记者采访时明确表示，不管产品本身是在越南生产，还是中山制造，只要通过保税区的工厂报关后，都视同进口产品。

公关：关于这个进口产品，其实有一个误解，即使它是广东中山产的，它同样也是进口产品。因为咱们中国的法律规定是这样的，在经济技术开发区和高新技术开发区之后，中国成立了第三个开发区的形式，就是保税区，来解决中国制造业的成本问题。原来如果在没有保税区的情况下，我们所有制造的产品要离岸，去新加坡或者香港的码头，然后再转回中国的海关，来做进口。所以你在保税区里的工厂，你生产完的所有产品进保税区，然后在保税区里面做报关手续，就视同进口。

在保税区内生产的产品，就是进口商品吗？法律上应该如何界定？记者就此采访多位律师，他们并不认同美克美家的这一说法。

北京岳成律师事务所创办人岳成：进口就是进口啊，所谓进口，我们就是说，在境外进入的就叫进口。保税区里它都不是境外进入，怎么能叫进口呢？这和在哪报单、怎么走(没关系)。你要是出去了，假设我的东西卖给美国宜家了，在美国宜家再卖回来，那叫进口吗？它得生产都在国外、境外的，才能叫进口。这是常识的东西。

消费维权专家、北京汇佳律师事务所主任邱宝昌：保税区就应该写保税区。在关税上，在其他出口上，它视为是国外生产。但是你想一想，它就是在中国一个保税区里面的，怎么能说成是国外的。不管在税收政策和出口统计方面怎么去界定，但是在告诉消费者生产场地的时候，我认为像这样的还是应该是国产的，就是在中华人民共和国主权管辖范围内生产的。

在邱宝昌看来，商家进行产品宣传时产品标示一定要真实，在保税区生产的产品应该注明，否则就是引人误解的虚假宣传。

邱宝昌：一定不要做出引人误解的虚假宣传。如果统计上，可以作为是国外的。但是在销售方面，这个产品的生产场地场址——保税区，都是咱们中国工人制造的，都是在咱们中华人民共和国土地上，只不过在保税区。以后应该要加上这一条，尽管你具有报关单，不是进口的，销售宣传上实实在在的国货。

不管产地在哪儿，只要在保税区报关的产品，就视同进口产品，美克美家的这一说法，显然站不住脚。商家似乎有意模糊了这样一个概念：把从税收和统计角度界定的商品归属地，与商品产地混为一谈。公开资料显示，美克美家由美克集团与美克股份共同创立，成立至今已经12年。作为一家上市公司，美克股份今年第一季度实现营业收入5.72亿元，净利润2369.8万元，收入与净利润分别增长20%和24%。

一直以来，美克美家被很多人视为中国的“宜家”，而他在产品归属地和产地上偷换概念，是不是和两年前深陷“造假门”的达芬奇家具如出一辙？这是否只是国内家具行业乱象的“冰山一角”？经济之声天下财经将继续关注。

头条评论：让现实与梦想一样美

“每个人对家都有梦想。”这是美克美家自称的品牌哲学。但是，在消费者质疑美克美家产地造假的现实面前，梦想是否变得不堪一击？

就这起事件本身而言，我们看到美克美家太多自相矛盾的地方：中英文标签产地不一致、归属地和生产地混为一谈、报关单产品中文名称与标准版本不符、承诺实木家具，却是实木框架贴皮……商家的各种解释，让人难以信服。

当前全球经济一体化，加工贸易、贴牌生产已经成为国际贸易和制造业的常态。企业为了降低生产与流通成本进行全球布局，无可厚非，但是整个生产过程必须公开、透明。真正的进口家具，有两件东西是可以提供的，一是原产地证明，二是明码标价签。而美克美家在这两方面恰恰都不符合规范。

两年前，达芬奇家具戴上洋品牌的“面具”欺骗消费者，家具行业集体面临信任危机。两年过去了，美克美家被曝光的问题，再次折射出家具行业各种标准的混乱。同时，进口家具要经过工商、质检、海关等一道道关口，这也暴露出我国监管体系存在的很多漏洞。

到底是进口商品，还是中国制造，其实并不重要，而有无遵守商业道德的底线，商品是否货真价实，才是决定企业长久发展的根基所在。

(来源:中国广播网)

(责编：方经纶、陈键)

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