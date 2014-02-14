交通运输部：13日道路水路运送旅客近8280万人次

人民网北京2月14日电 （记者 乔雪峰） 13日是春运第29天，全国道路共发送旅客8180万人次，比去年同期增长5.8%；春运以来，全国道路累计发送旅客23.89亿人次，比去年同期增长6.3%。全国水路运输投入运力1.2万艘、60.46万客位，共计运送旅客99.56万人次，同比下降2.6%。

据交通运输部路网中心监测显示，受降雪、雾霾和冻雨天气影响，共有7省份的33条道路局部路段通行受阻，截至15时，除山西境内二广高速，江西S222、S230、S231，广东S202、S248，安徽S324等7条道路局部路段外，其余路段全部恢复畅通。中国气象局与交通运输部今日9时联合发布全国道路交通天气预报，2月13日8时至2月14日8时，因降雪、雾霾和冻雨天气，我国15个省份道路通行会受到影响，包括江苏、安徽、湖南、内蒙古、浙江、福建、江西、河南、云南、贵州、河北、黑龙江、新疆、西藏、陕西。

昨日新疆于田发生7.3级地震后，新疆维吾尔自治区交通运输厅立即启动应急预案，截至目前，阿羌乡至库乃斯村的道路已抢通，救灾物资及救援车辆随时可以进入灾区。

据新疆维吾尔自治区和田市公路局消息，截至今日15时，地震造成阿羌乡Y131线五处山体滑坡，塌方、滑坡山石近12.3万立方米，滑坡山土近3.5万立方，路面损坏约270米。另外，Y127、Y131、Y132三条道路共有5座桥桥面与桥台发现裂缝。当地公路交通部门已派出大量人员及大型设备清除路面，并对辖区内公路、桥梁、涵洞以及养护站等进行排查和加固。