原标题：中国启动重走海上丝绸之路行动 向全球招募体验者

全程4.2万海里，历时24个月，组织船员探访沿线40个国家52个城市……中国重走海上丝绸之路航海行动11日在北京海洋馆启动，将面向全球招募56位随行体验者。

活动主办方中国青年网编委王海在发布会上表示，主题为“征帆”的该项行动是中国迄今为止最大规模的重走海上丝绸之路的民间文化交流活动，将是中国航程最长、时间跨度最大、经历国家和城市最多、参与人数最广泛的大型航海活动。

活动发起者、担当本次航海活动船长的旅行家高铭远介绍，航行第一个航段将沿着中国海航行，将展现有关丝绸之路的历史、地理、文物和遗址及人文故事；第二个航段从南中国海经过东南亚、马六甲海峡、印度、索马里到地中海的罗马，将展现丝绸之路的历史、地理和人文；第三个航段是环球，从罗马绕过西班牙直布罗陀海峡，然后经过英国到瑞典的哥德堡，之后再到大西洋。从北美的北部航行到加勒比海地区，穿过加勒比海到太平洋，到南美智利的圣地亚哥，之后经过复活节岛、大溪地等，最后沿塞班岛回到中国。

据介绍，活动组织者成员将选择各个行业最具代表性的56位人物，寓意55个少数民族。活动全程将拍成一部纪录片，并通过电视栏目、网站视频、出版书籍、主题摄影展等多种形式展现。

发布会上，主办方同时还启动了主题为“少年下西洋”的青少年励志探索大型航海活动，将通过网络海选、专门培训、终极竞争等方式选拔出10位10到18周岁的青少年，跟随高铭远船长一起展开航程。在长达数万海里的航行中，这10位青少年将造访牛津大学、剑桥大学、哈佛大学等世界一流学府，并与多位诺贝尔奖获得者展开对话。

王海表示，举行此次活动是以实际行动响应加快推进“一带一路”建设的伟大号召，同时也是纪念郑和下西洋610周年。“征帆”行动以“开拓友谊之旅，共建繁荣之海”为主题，将与沿线各国人民展开多层次、多维度的文化、经贸、环保、教育、公益等交流活动。

活动由共青团中央网络影视中心、国家海洋局宣传教育中心指导，中国青年网主办。 (记者李寒芳)