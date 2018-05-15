原标题：郸城北京商会"特色小镇考察行"活动在林州举办

5月12日—13日，郸城北京商会“特色小镇考察行”活动在河南省林州市成功举办。郸城北京商会总顾问赵北臣率考察团到林州市开展特色小镇调研，详细了解林州市特色小镇项目建设情况，助推企业投资，服务当地发展。

据介绍，2017年，国家住房城乡建设部发布《关于公布第二批全国特色小镇名单的通知》，认定第二批全国特色小镇276个，其中包括河南11个小镇，安阳市林州市石板岩镇是全国特色小镇之一。石板岩镇的自然风光优美，境内的太行大峡谷景区是国家AAAA级旅游区，这里独特的民居堪称一景，它非常自然、和谐地融进了太行大峡谷的山水之中，令游客们赞叹不已。在这里，你不管走到哪个村，见到的都是石头房。

郸城北京商会投资的格林摩尔太行大峡谷龙床谷高端民宿旅游项目，位于林州市太行大峡谷景区，是结合当地的社会经济状况作出的一项利民计划，总占地面积12平方公里，总投资为3.6个亿，整体利用闲置土地资源，闲置民居资源，打造成面向高端、中端、消费群体的4A景区，主要以高端民宿开发及极限运动体验为主的旅游开发项目。

本次活动，郸城北京商会组织了电商、汽车、医药、农产品加工、流通、地产开发、建筑工程、旅游投资企业等相关产业企业家30多人，分别就林州特色小镇、红旗渠文化、旅游开发、投融资等项目进行了考察。

赵北臣提出，“特色小镇”建设是我国新型城镇化、乡村振兴战略、城乡一体化、美丽乡村、供给侧结构性改革，加快经济结构转化和动力转换的重要举措。郸城北京商会要把林州特色小镇投资项目落到实处，保证项目质量，服务好林州人民和世界各地游客。

郸城北京商会会长张坤表示，要把格林摩尔太行大峡谷龙床谷高端民宿旅游项目建设成“高标准、高起点、高质量”的旅游投资项目，积极推进项目进程，尽早开工建设，确保工程质量，为林州人民和广大游客提供美丽、舒适、安全、便利的特色小镇项目服务。

据悉，郸城北京商会是由郸城籍在京企业界人士自愿联合发起，经郸城县工商联、民政局批准，社会团体登记管理机关核准注册登记，于2013年11月1日成立的非营利性社会团体。商会目前会员企业经营范围涉及建筑、房地产、汽车服务、互联网、文化传媒、食品加工、服装制造、医药、休闲娱乐服务等众多行业。(刘景涛)

(责编：赵爽、李栋)