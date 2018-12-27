2018中国产业园区新驱动力峰会在京举行

原标题：做行业标杆 | 荣盛兴隆产业新城荣获“中国品质产业园典范”奖项

12月20日，“2018中国产业园区新驱动力峰会”在北京举行，荣盛兴隆产业新城凭借科学的规划品质、完善的配套品质、产业的聚集品质、专业的服务品质斩获“中国产业园区新驱动力项目——2018年度中国品质产业园典范”奖项。

在新一轮经济大调整大变革的背景下，产业园区正在不断探索“下半场”破局之道。会上，相关政府代表、资深专家学者、产业领域资深开发及运营商、实力企业代表、职业经纪人等500余位产业人士，聚焦产业发展新变革，以专业的角度及多年行业经验，深入探讨中国产业园区的转型升级，探寻下一轮新驱动力价值。

峰会上，央视财经评论员、中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才，总结了2018年的经济发展特征，机遇与挑战并存。尽管如此，真正有能力做“慢”运营的、以产兴城的产业载体将迎来新的发展机遇。随后，多位行业专家学者、园区负责人结合自身深耕园区的经验，与现场嘉宾分享了各自对产业园区行业发展的看法。

大会发布了《2017-2018中国产业园区市场研究报告》，以数据+轨迹的方式梳理当下产业园区的行业图谱，描绘了产业园区市场化力量的全景和现状，聚合了2017年和2018年产业园区的重要政策动向，调研了众多园区企业。

园区典范，彰显行业发展成果。在此次峰会上，针对产业园区领军企业、园区品牌、标杆项目进行颁奖，表彰其在中国产业园区发展历程中所作出的突出贡献，以引领和激励行业未来发展。

峰会现场，荣盛兴隆产业新城招商总监谢云舟接受了采访，项目获奖缘由或可窥探一二。在京津冀协同发展的国家战略下，荣盛产业新城前瞻性布局，选址河北省兴隆县，地处京、津、唐、承四市中心，位于京津 1 小时交通圈核心位置。周边拥有3条高速公路、3条国道和3条国家级铁路，距北京大七环（承平高速）出入口仅1公里，通车后距北京车程仅有1小时。

同时，荣盛兴隆产业新城积极承接北京地区外溢产业，以高端技术为驱动力，规划区域产业升级。兴隆产业新城已形成以新能源汽车、高端装备制造、生物医药、食品加工四大主导产业，引入河北安旭专用汽车有限公司、北京思泰嘉业新能源汽车部件有限公司、三只松鼠与百草味北方生产基地项目、北京航云机械制造有限公司、北京久恒齿轮制造有限公司、北京航云机械制造有限公司，以及韩企张家港爱科思汽车配件有限公司。通过产业集聚、产业层级提升、产业链条延伸、产业体系扩展、综合配套完善，发展高端技术产业，将经济产业园区从制造型向科技创新、特征鲜明、综合协同性强的综合性园区转型。

荣盛兴隆产业新城追求环保、宜居、融合，不仅推动区域经济高质量快速，也促进地方基础设施全面升级。做新型生活方式的运营商，荣盛兴隆产业新城一直努力探索与前行。

(责编：赵爽、仝宗莉)