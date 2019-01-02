原标题：2018中国金融云竞争力象限公布，EasyStack位于领导者地位

近日，新金融世界与光速金融创新研究中心共同发布了《2018年中国金融行业私有云IaaS应用调研报告》，同时，该报告就用户调查结果，发布了中国首个“金融私有云IaaS厂商竞争力象限”，易捷行云EasyStack凭借优异的创新发展能力和市场执行能力的进入“2018中国金融私有云IaaS厂商市场竞争力象限”领导者象限，位列第二。

中国金融私有云IaaS厂商市场竞争力象限

“2018中国金融私有云IaaS厂商市场竞争力象限”主要从技术创新能力和业务执行能力两个维度对私有云IaaS提供商进行了竞争力分析。

技术创新能力主要包括：IaaS提供商在IaaS平台领域的技术能力、研发创新能力、产品化的能力和前瞻性的综合评价。

业务执行能力主要包括：IaaS服务提供商在金融行业的市场占有率、与金融行业业务的融合能力、咨询服务能力、本地服务团队的执行能力、技术支持能力、管理团队的经验和能力等方面的综合评价。

EasyStack凭借ECS企业云和ECS Stack云就绪超融合产品，已经为人民银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中国银联、农信银、江苏农信、兴业数金、成都银行、长沙银行、中关村银行、海通证券、国泰君安、光大证券、中山证券、上海证券信息、深圳证券信息、君康保险、前海人寿等数十家金融行业头部客户构建私有云、行业云平台。2018年，为了给用户提供更好的云计算产品，EasyStack持续致力于开源产品化发展，发布了新一代具备持续进化能力、平滑无感升级特性的企业级云计算产品。

《2018年中国金融行业私有云IaaS应用调研报告》以调查采用访谈及问卷调查相结合的方式，参与调研的金融企业以银行、证券、保险三大细分行业为主，占93.6%。调研采样的金融机构属于相关细分行业前 50~60 位的头部企业；对于数量最多的农村商业银行类机构调研选取的对象为省级农信联社和规模较大的农商行；对于规模较小的城市商业银行、农村商业银行、券商和保险公司没有涉及。调研总体样本达到 125 家，这也是近年来金融机构参与质量最高和规模最大的调查报告之一。该报告显示，中国金融行业选择私有云IaaS服务商的时候，主要考虑技术水平和成功案例。在已经建设私有的中国金融机构中，选择IaaS服务提供商的时候最主要考虑的因素是技术水平（51.2%），其次是IaaS服务提供商的经验（成功案例 37.2%）和是否支持开源系统（16.3%）。

2018年，同样也是EasyStack高速成长的一年，公司在三个月完成两轮融资，受到资本市场追捧。成立四年以来不仅为超过500家大中型企业客户云计算产品和服务，还在2018年进行了国际拓展，并在国际化战略中收获了第一批海外客户。

《2018 年中国金融行业私有云IaaS 应用调研报告》也对未来私有云IaaS平台建设情况进行了预测，预计2019年金融行业将进行私有云IaaS平台建设的比例为82.3%。EasyStack也将乘势而上，持续为金融行业贡献创新的产品和优质的服务。

(责编：赵爽、仝宗莉)