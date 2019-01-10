“陆海新通道”是有机连接“一带一路”的战略通道，向北连接丝绸之路经济带，向南连接21世纪海上丝绸之路和中国-中南半岛经济走廊，通过水、公、铁、空等多种运输方式的无缝衔接，有效提升周边区域互联互通水平，实现“一带”和“一路”的更好连接。

1月8日共建“陆海新通道” 主题对话会在重庆举行。重庆市政府副市长刘桂平在会上讲到，“陆海新通道”是中国西部与东南亚地区国际经贸合作的战略平台，也是带动区域经济共同发展、打造更为紧密的中国-东盟命运共同体的战略引擎。通道的畅通，将为中国西部地区与东盟国家之间的经贸往来提供基础保障，有利于各国互通有无、带动更多的人流、物流、资金流，也有利于沿线国家深度合作，促进沿线国家和地区共同发展、实现更高水平的互利共赢合作。

推动“一带一路”建设及中新互联互通项目走深走实

“过去一年，‘陆海新通道’建设取得了一系列开创性的成果。”重庆市委副书记、市长唐良智讲到，“渝黔桂新”铁海联运、国际铁路联运、跨境公路运输三种运输方式快速发展，到去年底，“渝黔桂新”铁海联运班列累计开行了657班，实现天天班双向对开。目的覆盖全球71个国家155个港口。重庆东盟跨境公路班车累计发车661班，服务网络从越南、老挝、缅甸延伸到泰国、曼谷、柬埔寨、马来西亚和新加坡。从重庆发车到新加坡公路就7天时间。国际铁路联运（重庆—河内），班列累计开行了55班。与此同时，各兄弟省区相继开行一系列的班车了，形成了互为补充、协调发展的运行格局，“陆海新通道”整体建设成效超出预期。

新加坡贸易与工业部部长陈振声讲到，中新互联互通项目和“陆海新通道”建设致力于打造一个开放、包容的网络平台，只有聚集的货运量越高，规模经济效应才会越大，从而降低成本，惠及所有参与方包括企业，真正将“陆海新通道”从概念变成现实，实现新中两国经贸合作发展愿景。

数据显示，2018年中新经贸合作连续快速增长的势头，前十一个月双边贸易额同比增长6.4%，达到了760亿美元，新加坡对华投资增长9.3%，中国对新投资增长11.4%，双方已从传统的贸易产业领域拓展到园区建设、金融科技、设计咨询等软硬件全方位合作。

商务部部长助理任鸿斌指出，中新互联互通项目“陆海新通道”以共建“一带一路”为统领，依托项目三级合作机制，充分发挥重庆运营中心的服务功能，由中国西部地区和新加坡等东盟国家通过区域联动、国际合作共同打造，是具有多重经济效应的战略性通道。它将成为深化中国西部与东南亚、中亚地区国际经贸合作的战略性平台，也是带动区域经济共同发展，打造更为紧密中国—东盟命运共同体的战略引擎。

扩大辐射和带动效应构建国际互联互通发展新格局

针对未来“陆海新通道”的发展，商务部部长助理任鸿斌讲到，将以重庆和新加坡为“双枢纽”，以广西北部湾港口作为国际陆海连通的重要交汇点，以西部各省市的城市和交通枢纽为重要节点，沿海沿边口岸为通道门户，通过铁路、水运、公路、航空等多种物流组织形式高效联动，形成纵贯西北西南、联通中国西部与东盟国家（地区）的陆海通道主轴，提升辐射集聚效应，实现与中欧、中亚等国际通道的有机衔接，形成“一带一路”经中国西部地区的完整环线，进而构建连通全球的互联互通网络。

“在此过程中，要充分发挥重庆作为‘一带一路’和长江经济带的联结点、西部大开发重要战略支点、国家中心城市和长江上游航运中心的优势，发挥新加坡地缘优势和重要的国际贸易、金融、航运中心的作用，扩大辐射和带动效应，构建国际互联互通发展新格局。”任鸿斌讲到。

外交部部长助理张军讲到，对中国而言，“陆海新通道”衔接着“一带”和“一路”，将“西部大开发”和长江经济带等发展战略有机契合，为中国西部地区对外开放打通一条重要通道，有助于推动西部地区从对外开放的后卫变成前锋，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。对新加坡而言，通道的建设将进一步发挥新加坡在转口贸易和服务贸易等方面的优势，开辟“一带一路”的大市场，拓展更多投资合作新机遇，推动经济有效转型升级。对东盟和东亚地区而言，“陆海新通道”有利于开辟中国西部乃至欧亚大陆腹地的广阔市场，为东南亚国家经济发展提供更多的机遇，进一步提升地区的互联互通水平，有效推动区域的经济一体化。对世界而言，“陆海新通道”有利于应对当前世界经济面临的诸多挑战，有利于推进经济全球化的再平衡，帮助各国更好融入全球价值链，实现联动发展、合作共赢。

推动通道建设进入高质量发展阶段为世界增添动力

中新双方在中新互联互通项目三级合作机制框架下开展了有效的沟通协调，通道建设、省级协调机制进一步扩容，形成区域联动的良好态势，交通物流常态化运行网络已经成型，覆盖范围日益扩大。产业与经贸合作更加深入，跨国供应链通道正逐步的成型，贸易量、质量显著提升。外交部部长助理张军表示，中方愿同新加坡以及其他希望加入“陆海新通道”的东盟国家一道携手努力，推动通道建设进入高质量发展新阶段，为本地区乃至世界的繁荣发展注入正能量，增添新的动力。

如何推动通道建设进入高质量发展，张军认为，共建“一带一路”已经进入到高质量发展的新阶段，“陆海新通道”建设也站在新的起点之上，面临加快推进的重要契机。首先，继续完善通道的体制机制建设，充分发挥重庆作为中新互联互通项目运营中心作用，邀请更多西部省区加入通道建设省际联席会议机制，吸纳更多有实力的企业加入运营平台公司，不断壮大通道建设的内生力量。发挥各自优势提升合作水平。在深化交通物流、商贸等合作同时，希望双方应继续发挥好各自优势，解决好双向货源不匹配、货轮航线覆盖范围不足及班次较少等实际问题，进一步提升合作水平。

其次，“还应吸引更多国家加入通道建设。扩大通道在‘一带一路’上的知名度。”张军认为，在“一带一路”框架下发挥互联互通大通道作用，连接“一带”和“一路”是“陆海新通道”的显著特点和突出优势也决定了通道未来在“一带一路”国际合作中发挥的重要作用。通道建设可在发展交通物流、货物贸易的基础上进一步拓展内涵和外延，实现多式联运，加强与数字丝绸之路建设的联动，把通道优势转化为更多实际经济效益，使“陆海新通道”真正成为沟通陆上和海上丝绸之路的重要桥梁。

(责编：赵爽、仝宗莉)