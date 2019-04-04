2019中国绿公司年会将在甘肃敦煌举行

人民网北京4月4日电 2019中国绿公司年会记者见面会日前在京举行，本届年会将于4月22-24日在甘肃省敦煌市举办。据介绍，年会以“赢在商业本质”为主题，将有千余位国内外企业领袖、政界要员、学界权威、NGO代表及众多主流媒体出席。

今年的中国绿公司年会为什么选择甘肃？中国企业家俱乐部理事长、原招商银行行长马蔚华介绍说，今年是西部大开发20周年，也是年会是第一次来到祖国的西北地区。新时代我们面临着高质量推动西部大开发的新格局，企业家们责无旁贷，有能力也有责任参与其中，特别是中国企业家俱乐部的使命之一就是“推动经济与社会可持续发展”。

“今年我们来到西北，来到扶贫攻坚的前沿阵地，到2020年甘肃还有差不多160万人口需要脱贫，这正是‘吃劲’的时候，我们要加把劲。”马蔚华表示，“今年，中国企业家俱乐部还会与当地政府举办恳谈会，通过实地走访了解甘肃的情况和特点，推动精准扶贫。”

甘肃省商务厅副厅长吴镇图介绍了甘肃的发展优势及十大生态产业。他说，甘肃资源能源富集，历史文化厚重，产业基础良好。特别是“一带一路”战略加快了甘肃与国内外市场、技术、资本的结合，推动甘肃更好更快发展。目前，甘肃正在营造积极的营商环境，相信本届绿公司年会的召开将对推动甘肃经济发展起到重要作用。

针对本届年会的主题，新浪董事长兼首席执行官曹国伟分享了他对“互联网商业本质”的理解。他表示，商业的本质就是要按照用户的需求提供一种产品或服务，通过企业的创意、成本的控制和组织架构来获取利润，商业的本质是要赚钱的，而互联网商业模式的本质是利用规模效应获利。未来互联网行业的机会在于用互联网来改变传统行业，让每个行业都可以重新提升自己的效率。

中国企业家俱乐部秘书长程虹介绍了年会的基本概况和今年年会的特色，本届年会将围绕“赢在商业本质”的主题，聚焦商界当下热点话题，包括了“科技创新”、“企业增长之道”、“数字化转型升级”、“产业扶贫”、“投资逻辑”、“数字化与组织变革”、“文旅产业再造”、“赢在寒冬”等十几场分论坛，明辨当下商业趋势，把握方法论，共同探讨商业话题。

(责编：杨曦、仝宗莉)