海口、洋浦：念好“山海经”运用高科技 立足优势谋新机

编者按：当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。为集中展现我国中西部广阔腹地推进经济高质量发展从理念到实践的全新变化，人民网启动“一撇一捺看发展”大型主题调研采访。

“一撇”即“胡焕庸线”，“一捺”即“西部陆海新通道”，通过走访企业生产一线，充分展示各地因地制宜发展特色产业、发挥区域比较优势的成效和经验，全面反映社会各界积极响应创新发展的澎湃动力，深刻揭示中国经济强劲韧性背后的改革密码。

冬日的海口，艳阳四射。而海南自贸区（港）建设的改革开放之风，更为这座椰城增添一把火热。

这里，是站上历史新起点的海口。

2018年4月，在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上，习近平总书记指出，海南要坚决贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，在推动经济高质量发展方面走在全国前列。

抢抓自贸区（港）建设机遇，实现经济高质量发展已成为海口的必然选择。近年来，海口依托海南气候生态资源，充分发挥滨海城市区位优势，大力发展实体经济，以创新驱动促进产业转型升级。

南海之滨，百舸争流千帆竞。咬紧“实体经济”和“生态优先”不放松，海口正以清晰的自身定位书写高质量发展的答卷。

因地制宜

良好生态环境是最强优势最大本钱

青山绿水，天蓝海碧，优良的生态环境是海口的最强优势、最大本钱。

海口湿地公园美景如画。 资料图

在海南，橡胶树与槟榔树、椰子树被统称为“三棵树”，关系着当地农民的增收和热带特色高效农业发展。而天然橡胶作为国家战略物资，意义显得尤为重要，橡胶林不仅是生态环境的一张王牌，也是当地老百姓的“摇钱树”。

“海南橡胶通过橡胶林宽行密植、修冠壮杆的创新种植模式，增加间种空间的光照，然后间种具有独特地域优势的‘五棵致富树’（橡胶树、椰子树、槟榔树、降香紫檀黄花梨、海南奇楠沉香），再在适合的树下养鸡，椰子树下种可可、胶林下种植南药等，打造林上、林中、林下的立体循环发展，复合型经营的热带高效农业示范区。”海南天然橡胶产业集团股份有限公司党委书记、董事长王任飞为人民网记者描述出一幅“椰风榔韵美如画，胶香辉映富琼崖”的喜人画面，让橡胶树实实在在造福于当地百姓。

根据这一发展思路，目前海南橡胶25家基地分公司因地制宜，逐步打造亩产万元的多元种植农业示范区。未来朝农旅、康养等第三产业方向努力，打造森林木屋等品牌产品。

2018年，海口市环境空气质量优良率97.5%，连续六年全国排名第一；2017年获评全国文明城市和国家卫生城市；2018年获评全球首批国际湿地城市……

一流的生态环境是海口独特禀赋。近年来，随着国家与省政府的政策相继出台，海口为推进国家生态文明试验区建设不断夯实环境基础。

今年5月，中办和国办印发的《国家生态文明试验区（海南）实施方案》明确海南的产业发展向绿色转型，推动现有制造业向智能化、绿色化和服务型转变。往前追溯，2018年海口印发《海口市环境保护“党政同责、一岗双责”责任制考核办法》，将“环境保护目标责任考核”纳入绩效考评共性目标。

“美丽海口”的建设，离不开企业的支持与主动作为。

11月20日下午3点，在齐鲁制药（海南）有限公司的二期厂房里，一件件药品从生产线上缓缓下线，被送往国内外各大城市。

齐鲁制药（海南）有限公司工作人员正在进行药品检测。 人民网记者 毛雷摄

“在公司的新建项目中，按照同类项目的最高环保和节能标准建设，标准更高、节能设施更完善，为新建项目植入一颗‘节能芯’，从源头做到节能。”齐鲁制药（海南）有限公司办公室主任郭蓉告诉人民网记者，公司不断践行“绿色工厂”发展理念，已先后投入几百万，对现有厂区及设备不断提升改造。

与此同时，齐鲁集团在产品设计选择中始终贯彻绿色发展理念。“我们会重点选取一批附加值高、能源消耗少、环境污染小、整体带动力强的高新技术产品，采用国际先进设备和工艺，实施规模化生产，降低单位产品成本和能耗。”郭蓉说。

进入新时代，海口将以全新面貌念好绿色发展的“山海经”，奋力书写“增绿护蓝”的新篇章。

因势谋变

创新升级着力打造重点产业

可移动式智能割胶机器人。 人民网记者 李楠桦摄

走进海南橡胶红光分公司，在大片的胶林中，一个“小家伙”格外引人瞩目。只见它“走”近橡胶树,抬起“手臂”，对准树干上的特殊标记一“晃”,几秒种后它“头顶”的半圆刀片便快速“抱”住树干，伴随刀片在树干上慢慢割下一层厚薄、深浅适中的树皮,乳白色的胶乳就顺流而出了。

其实，这个神奇的“小家伙”是海南橡胶联合北京理工华汇智能科技有限公司研发出来的“最新一代林间智能割胶机器人”。

“它不仅可以识别出每棵橡胶树的相关生产数据。自主查找到上一次割线的位置,还可以计算出割面深度、树皮厚度,并定点此次割胶的割线位置。”北京理工华汇智能科技有限公司产品总监孙尧告诉记者。

记者了解到，近年来胶价持续低迷，胶工短缺是摆在海南橡胶面前的一个难题。为走出困境，扛起振兴传统产业的使命担当，海南橡胶经多次尝试，已研制出三款割胶机器人。

“等割胶机器人相关技术成熟并量化生产后，将有效解决胶工短缺问题，很大程度上能够确保我国天然橡胶产业‘后继有人’，推动可持续发展。”宁波中创瀚维科技有限公司副总经理周郭海说。

近年来，面对逆全球化的挑战和日益激烈的市场竞争，海口加快运用高新技术改造提升传统产业，促进优势传统产业与高新技术产业协调，高质量转型发展步伐蹄疾步稳。

2018年，海口正式出台《海口市支持总部经济发展若干政策》，从多个方面发展总部经济；今年9月，《海口国家高新技术产业开发区关于促进招商引资和产业转型升级的若干政策》出台，充分发挥高新企业集聚效应，带动企业实现产业、技术、管理等多方面转型升级……

伴随多项政策红利发放，不少海口企业逐渐摒弃“靠天吃饭”的传统思路，开始用实际行动“革自己的命”，未雨绸缪打造转型升级，因“势”而变进行谋篇布局。

海南赛诺实业有限公司生产车间正在加工的薄膜。 人民网记者 李楠桦摄

海南赛诺实业有限公司是一家扎根海南30年的本土民营企业，主要从事各类功能BOPP薄膜及功能水性乳液的研发、生产、销售。

“近几年我们在有效提升工业科技含量的基础上，开始走上科技产业化的新路子。”海南赛诺实业有限公司总裁助理潘军介绍，赛诺于2016年全资1亿元注册成立海南聚能科技创新研究院，以市场为导向，围绕海洋先进技术、数字医疗、新材料等产业为重点研究方向，通过自建?合作引进方式，推进科技成果产业化。

在海口市江东新区，罗牛山集团冷链物流园的升级改造也在如火如荼地进行着。

去年国务院印发的《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》中明确提出，要加强冷链基础设施网络建设，打造出岛快速冷链通道，提供高质量的冷链物流服务。

谈及升级改造冷链园的初衷，罗牛山集团物流公司副总经理李胜红解释，“罗牛山被称为海南省最大的‘菜篮子’工程，可谓肩负重任。但是近年来，随着高质量客户需求增多，海南的仓储水平难以满足需求，在这种情况下，进行基础设施升级改造迫在眉睫。”

李胜红举例称，9年前，某全球大型餐饮集团到罗牛山冷链物流园考察参观，但其对产品物流仓储要求较高，不仅要实现全程冷链物流，还要做到-5°至-1°的“温控穿堂”，即干线运输-货物交接-仓储保管-全岛配送每个环节都要无缝衔接。当时的罗牛山基础设施远未达标，错失了签约机会。

李胜红告诉记者，2017年底，随着园区升级改造的2期项目逐步完成，该集团再次考察罗牛山并顺利签约。不仅如此，在与该集团合作的过程中，罗牛山还实行定制化服务，先后投资3亿人民币打造3号冷链仓库，目前投资效益良好。

“一定程度上，客户的要求让我们不断成长，是我们持续转型升级的动力。”李胜红介绍，目前罗牛山占地325亩，总投资16亿元，已建成总仓储容量30万吨冷链物流园，是海南最完善的现代化食品综合物流园区。且自去年底开园至今，已吸引了450多家知名食品企业入驻，实现全年年流通货值达120亿元。

因策而行

发挥区位优势为自贸区（港）建设添彩

潮起海之南，逐浪率先行。

习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

新政策密集落地、国内外企业进驻扎根、人才不断涌入……海南，这个全国唯一的热带省份，全岛范围的大特区、自贸试验区，正在全面实施改革开放措施，稳步推进海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设，利用对外开放的区位优势，产业结构性调整进一步优化，新产业、新业态不断涌现。

政府重服务，企业勇创新，全岛上下为国际一流自贸港建设勠力同心。

“政府鼓励我们企业搞科技创新，除了提供各种减免政策之外，对于在项目申报过程中遇到的问题，相关领导也会积极亲自参与协调，我们‘外来’企业切实体会到了海南政府的一流服务。”齐鲁制药（海南）有限公司董事长刘文民说。

“为符合海南自贸区、自贸港建设及生态环保要求，海南橡胶将努力建设规模化、标准化、现代化、自动化的工厂。保护海南的绿水青山，海胶有自己的担当。”王任飞透露，今年海南橡胶将处于不宜植胶区的产能落后、设备陈旧的加工厂进行整合，初步预计整合为10个绿色智能橡胶加工厂。

国投洋浦港码头。 人民网记者 李楠桦摄

在海口港86海里以外，洋浦港也迎来了对外开放、产业升级的全新机遇。

连接大中华地区和东南亚国家的重要节点、货物经海上双向流通中南半岛和中国大陆市场的必经之地、西部陆海新通道的出海口、中国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户……从诞生之日起，洋浦港就汇聚了“先天+后天”的多重区位优势。

习近平总书记指出，洋浦经济开发区是海南发展的一张独特的靓丽名片，蕴藏着深厚的发展潜力，孕育着重要的发展先机，可以做出一篇大文章、好文章，要在多年开发积累的基础上继续办好。

洋浦经济开发区工委书记周军平告诉记者，“随着今年至明年一季度一系列项目陆续竣工投产，预计2020年洋浦工业总产值将突破1000亿元，洋浦经济开发区将成为海南首个千亿级产业园区。”

国投洋浦港有限公司副总经理何亮说：“随着海南自贸区（港）政策出台后，我们将积极推进‘港产一体化’，做好港口相关服务产业，积极利用后方发展用地配合港口建设。”

洋浦港小铲滩码头。人民网 申佳平摄

周军平表示，为打造自贸港先行区、示范区、全省高质量发展增长极，洋浦港会依托区位优势、港口条件和产业基础，努力做好高新技术产业基地、西部陆海新通道航运枢纽、全面深化改革开放重要平台这三篇文章。

昔日南溟有奇甸，今朝荒岛变热土。如今，海口已发展成为“一带一路”重要支点城市，洋浦经济开发区已发展成为西部陆海新通道的出海口——两地充满机遇与活力，正用优质的自然环境和多元化的生态产业群，携手更多开拓者和实干家砥砺奋进、共创未来。

(责编：李楠桦、庄红韬)