“地方政府+金融部门”联手编织企业复工复产“防护服”

“您申请的“经营快贷”180万元已到账。”
一条普通短信让河北大宇钢结构公司总经理张士雨悬着的心落了地。
订单不能按时交付，资金链出现问题……突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情把这家小微企业打了个不措手不及。
复工复产在即，但因为资金情况，张士雨犯了难。
作为项目责任单位威县招商局干部在走访企业时了解到这一情况后，马上电话联系了相关银行部门，中国工商银行威县支行客户经理王庆辉，第一时间赶到河北大宇钢结构公司，现场讲解了工行在应对疫情方面“急事急办，特事特办”的专门政策，并现场指导张经理使用手机进行了网上申请。
“这下算是结了我的燃眉之急，没想到刚刚申请不到一天就到账了。”张经理激动的说。
这样的例子，在威县并不少见。
威县县政府在持续抓实疫情防控的同时，努力推动企业复工复产，针对“员工不足”“运输物流不畅”“原材料成本上涨”“资金紧张”等现实问题，拿出破解方案，打出政策“组合拳”。
县政府还携手工商银行等金融机构，主动对接开发区、汽配工业园区等经营实体，发挥协调优势，解决企业难题，政府联合金融部门共同为企业添加一件复工复产“防护服”。
疫情防控期间，中国工商银行威县支行在通过解决这次企业的突发状况及时和威县招商局联系，并根据招商局提供的企业信息对全县近百家规模以上工业企业，逐户联系，了解他们疫情期间的生产经营，协调解决相关难题，并主动为威县永盛汽车配件制造有限公司等三户企业即将到期的贷款进行展期半年。
截止目前，中国工商银行威县支行已经为7家企业复工复产解决资金困难。（栗翘楚）
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