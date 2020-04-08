你们就是我的家人——来自康复患者的真情“家书”

人民网北京4月8日电 “艳婷，你好!很久没有见面了，想你！回家感受一定很幸福吧……就是因为生命劫乱中遇到了你们，让我有了坚强的理由，让我悲伤的脸上出现了笑容，你们不是亲人胜似亲人！”
这封“家书”，是一位武汉康复患者写给疫情期间照料自己的医护人员的信。
说是信，对于写信的高阿姨来说，更像是一封“家书”，而收信人，则更像是自己的家人。
己亥末,庚子春,突如其来的疫情横行肆虐。在这场没有硝烟的战“疫”中，最让人感动的莫过于 “白衣逆行者”！
4月7日的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，新冠肺炎疫情发生后，到湖北参加抗疫战斗的援鄂医疗队员达4.26万，其中护士2.86万名，占近70%。这些年轻护士不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，也为青年人树立了楷模。
因为他们，劫难中的人们有了坚强的理由，因为他们，生死线上挣扎的人们有了生的信念，也正是因为他们，等待疫情过去的人们有了新的希望！
多位网友在留言中说，每个坚守在一线的医护人员，都为病患付出真诚和热血，向拼过命的天使般的医护人员致敬！愿你们健康、平安！
4月8日零时起，武汉市解除离汉通道管控措施，撤除武汉市交通管控卡口，有序恢复铁路、民航、水运、公路、城市公交运行。
在这一天，让爱回家。人民网携手一汽奔腾致敬战“疫”中的平凡人，让每一份感恩，都能找到一个归宿。
视频链接：http://v.people.cn/n1/2020/0408/c150722-31666208.html
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