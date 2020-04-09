中国电子与武汉签署三大战略合作协议

人民网北京4月9日电 4月8日上午，武汉市委市政府召开“云招商”专场活动。会上，中国电子与武汉市签署三大战略合作协议：战略增资武汉市属国企长江云通集团、在蔡甸区打造中电光谷数字产业园、在东湖高新区建设中国长城信创产业基地及创新中心，为支持武汉加快推进数字治理和产业发展。湖北省委常委、武汉市委书记王忠林，武汉市委副书记、市长周先旺等领导在武汉会场出席仪式。中国电子董事长、党组书记芮晓武，副总经理、党组成员陈旭在集团总部以远程会议形式出席活动。

芮晓武在致辞中表示，近年来，中国电子作为网信产业国家队长期扎根武汉，布局发展网络安全、现代数字城市、液晶显示、产业园区等业务，在汉员工12280人。为支持武汉加快推进数字治理和产业发展，中国电子通过“云招商”活动现场与武汉市签署三大战略合作协议，未来将继续坚定不移扎根武汉、依托武汉、服务武汉，为新武汉新发展作出积极贡献。

据介绍，长江云通是由中国电子与武汉市合作，统筹整合市属国企相关信息化企业资产设立的现代数字城市投资建设和运营管理平台，中国电子旗下长城网际参与运营建设。作为市国资委直管唯一数字城市建设、经营、投资管理平台，长江云通将构建“一个异构多态的底座平台，一个大数据互联互通的数据池，一个大数据分析产业群”，助力武汉市城市大数据产业发展，当好现代数字武汉的网络安全的保安、信息化运营的保姆、数据资产的管家和数字产业的经纪人。

中电光谷数字产业园是由中国电子旗下中电光谷在蔡甸区规划建设的数字制造示范园区。该产业园将以制造业为根基、智能化为引导构建整体产业体系，积极导入汽车生产制造、5G、物联网、工业机器人等智能化相关的产业形态，并以项目为示范点，将智能化服务应用于常福工业园企业的生产、销售、管理工作中，将智能化发展理念融入产业发展命脉，整体提升常福工业园制造业的智能化发展水平，构建数据互联、产业共进的智能化发展示范区。

据悉，“云招商签约”活动现场共签约69个项目，签约金额达2451亿元，正式吹响了武汉市全面复工复产的号角。中国电子总经理助理、规划科技部主任谢庆林，综合管理部，相关签约企业负责人参加活动。

(责编：车柯蒙、孙阳)