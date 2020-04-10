观看人次破百万 快狗打车云盛典创行业标杆

中新网4月10日电 4月9日，快狗打车城市英雄云颁奖盛典在线上以云直播的形式拉开序幕。本次盛典，是一次别开生面的盛典，是一次集荣耀与不凡于一体的盛典，9位最平凡的快狗打车城市英雄齐聚直播间，迎接属于他们的荣光。本次盛典，也是一次继往开来的盛典，它打破了以往的传播形式，百万级的观看次数，让快狗打车成为城市货运行业第一个真正拥抱直播的品牌。

快狗打车总裁何松、9位城市英雄、百余家头部媒体以及百余万直播间的观众参与了本次盛典，盛典总观看人次超过150万，他们共同见证了城市英雄的高光时刻。

不同的司机师傅，拥有相同的荣耀徽章

此次接受表彰的9位司机师傅，是快狗打车历经数月筛选出来的核心代表。他们有的曾经奋战在抗疫一线，为湖北为武汉运送过大量救援物资；有的坚守在工作一线，数年如一日地辛勤劳作，工作之余还不忘帮助其他司机师傅；有的不顾身份性别差异，身为妈妈毅然扛起生活的担子，开着货车穿梭在城市间……

直播间里的他们，朴实、真诚，甚至稍微有一点紧张，但他们的经历和故事，却吸引着直播间里的每一位观众。每一个认真生活的司机师傅，都值得被这个世界认真对待，不同的司机师傅，拥有着不同的精彩人生，也拥有着相同的荣耀徽章。淳朴是他们的底色，英雄称号，则是平台赠予他们的精神鼓励，见证着他们的平凡与不凡。

此外，快狗打车还为9位城市英雄送上了丰厚的物质奖励——总价值7000万元的商业保险及现金奖励。

重磅推出全方位保障措施，为司机师傅保驾护航

“平台越大，责任越大，我们会加倍努力，为司机师傅提供更好的服务！”在云颁奖盛典上，快狗打车总裁何松坚定地说道。的确，自成立以来，快狗打车的所有举措都以司机师傅的利益为出发点，倾尽所能为司机师傅的拼搏之路保驾护航。

疫情期间，无数名司机师傅都不顾危险奔赴在抗疫第一线。为了能让司机师傅安心放心地工作，快狗打车秉承利他精神，推出了一系列措施来保障司机师傅的身心安全和切身利益。无论是全国0抽佣的举措，还是启动千万级防疫保障险计划，亦或是推出免费延期会员的行动，都是为了全方位解决司机师傅的后顾之忧。

3月份，快狗打车还推出了会员模式，并开始在北京、杭州、广州、深圳、西安、郑州、成都等12个城市做试点运营。在会员模式下，会员可以享受订单0佣金，中单先人一步，且绝不收取额外费用等福利，未来快狗打车将会在全国推广实施会员模式，让司机享受到最实惠的利益。

俗话说“授人以鱼不如授人以渔”，为了让更多的人挣到更多钱，快狗打车还在全国范围内启动了“百万合伙人扶持计划”，成为快狗打车的合伙人后，可以独享商圈流量，月入过万不是梦，让司机、车队长以及小B商户等群体开启自己的创业之路，让有梦想的人0投入也可以创业，非常时期也能向好发展、创收致富。

作为城市货运行业首个拥抱直播的企业，快狗打车再次树立了行业标杆，本次云颁奖盛典共吸引了150多万人次观看，探索了行业传播新形式，为业界打造了样本案例。

疫情尚未结束，生活仍在继续，英雄的征程也刚刚开始。正如何松在直播中所说的那样：今天获得城市英雄殊荣的司机师傅是快狗打车360万司机的代表，但平台上像他们一样的司机绝不止9位。相信这9位司机师傅所传递出的精神，会感染平台上无数个司机，未来会有越来越多的城市英雄涌现出来，温暖身边的每个人，让整个社会充满正能量。

(责编：车柯蒙、孙阳)