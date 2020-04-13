茶油产业带动农户脱贫

在中国，发展油茶产业，是缓解食用油供给矛盾，维护国家粮油安全的有效途径，是改善生态环境、助力精准扶贫的重要抓手，是优化食用油消费结构，提高国民健康水平的有效措施。

近年来，中国油茶在经历了“原始积累”阶段后，乘着新时代的东风，踏上了“加速起飞”的新征程。

得天独厚的绝佳地理位置

中国是世界上山茶科植物分布最广的国家，是世界上最大的茶油生产基地，除此之外只有东南亚、日本等国有极少量的分布。油茶的中心产地则分布在我国的西南及湘、赣南部，其栽培历史有2300年以上,是我国特有的油料树种，中国是油茶的原产地，其中四川仁寿县地处北纬29.5度，茶灵谷深，谷中藏珍，是世界高品质茶油籽种植黄金地带。

油茶树种植后第五年才挂果，第八年后进入丰产，管理良好的丰产期，每颗油茶树可以结油茶果20~40斤，晒成干油茶籽约8~16斤。每年十月，到了油茶丰收的季节，满谷茶香，硕果累累，美不胜收，其果实压榨出来的山茶油更是一种天然绿色食用油，因营养价值丰富深受消费者青睐，被誉为“东方橄榄油”。

仁寿创森农业科技有限公司，立足于世界油茶核心产区——仁寿县禄加镇北纬29.5山茶油黄金产地，基地内拥有数千亩百年老茶林。截至2019年，公司拥有高标准油茶示范基地1500亩，以“公司+合作社+农户”的油茶基地8000亩。同时公司与中国林科院合作，在现有百年老茶林基础上，建设中国林科院四川首家新品种生产示范基地，生产工艺上进行了多项创新，公司采用的“冷榨冷提”茶灵谷原香山茶油加工工艺正在申报“国家科学技术进步奖”。

公司在不断发展自身的基础上，通过茶油产业的种植、生产、加工、运输、销售等全产业链的发展，解决了当地上千农户脱贫就业问题。油茶十分适合在山区大面积发展，高产油茶林盛果期，每亩产值在3000元以上，按照人均脱贫标准，种植一亩以上油茶即可实现一人脱贫，通过油茶产业扶贫，贫困农民真正看到了种植油茶脱贫致富的希望，

古老又创新的生产工艺

在生产工艺上，茶灵谷有机山茶油采用冷榨冷提的12道加工工艺，将茶油中的芳香气味彻底封存，同时保留了茶油原生态风味和活性物质，色泽金黄透亮，气味天然沁香，口感清醇不腻，尤其适合中国人的烹饪习惯和口味。

爱茶油，懂茶油的人都知道，茶油不饱和脂肪酸含量高达85%，比橄榄油高出6个百分点以上；油酸含量高达74%-87%，居天然植物油之冠。研究表明长期实用茶油能降低有害胆固醇，因此，茶油又被成为“血管清道夫”。

在仁寿，油茶树、油茶果将成为农民的“摇钱树”“致富果”，漫山遍野的油茶林将成为农民的“绿色银行”。

在中国，发展油茶产业，是缓解食用油供给矛盾，维护国家粮油安全的有效途径，是改善生态环境、助力精准扶贫的重要抓手，是优化食用油消费结构，提高国民健康水平的有效措施。

近年来，中国油茶在经历了“原始积累”阶段后，乘着新时代的东风，踏上了“加速起飞”的新征程。

(责编：栗翘楚、孙阳)