微信就能领！武汉5亿元消费券即将发放

武汉市今日宣布，联合微信支付等平台正式启动“武汉购 2020促消费活动”，发放5亿元消费券。同时，还有总值18亿元的平台联合商家发放的商家券陆续派发。第一期4月19日中午12:00开抢，至5月31日连续6周。武汉消费券面向所有在武汉人员，微信实名认证消费者通过微信小程序“武汉消费券”或微信搜一搜“武汉消费券”，就能进入小程序参与活动。

4大类武汉消费券微信小程序开抢 吃喝玩乐都能用

此次“武汉消费券”分为餐饮、商场、超市（便利店）、文体旅游四大类。今日起，武汉市民只要进入微信小程序“武汉消费券”即可订阅领券通知，4月19日中午12点正式开抢，每次可领一种券，面额分为10元、20元、50元及80元，第一波总额3000万消费券可领，领到的券将在20日生效。消费者通过小程序领到的武汉消费券，适用于采用微信商户支付结算的商户，使用个人版微信收款码的商户将无法核销“武汉消费券”。在活动商户处，消费者微信支付达到一定金额即可自动抵扣，无需额外操作。

同时，总值18亿元的各平台联合商家发放的商家券也将陆续派送。微信支付联合5家银行和数百家武汉本地商家发放城市消费券现已上线，用户现在进入微信小程序“微信支付城市消费券”就能领取，领取的商家券可与武汉消费券叠加使用，享受双重优惠。

武汉消费者需要注意的是，根据武汉消费券总体安排，4月19日首次领到的消费券的有效期为10天，此外5月31日前各周四开抢消费券有效期均为7天。

除面向在武汉市民启动微信小程序领券外，武汉市还将低保、特困和建档立卡贫困人口等困难群众每人定向发放专用消费券。

每周四中午12点 准时开抢

“手速不够快”也不用担心，活动期内的每周四中午12点，“武汉消费券”微信小程序都会开放新一轮消费券，领券后当天就能生效使用，消费者只要订阅一次领券通知，后续每次领券前都将收到通知。据悉，本轮第二期“武汉消费券”将在6月1日开放，具体时间敬请关注后续公布。

此外，4月19日用户登录腾讯微视APP，在频道-精选页面即可点击进入“武汉铆起”活动页，可在活动页面了解武汉本地知名企业的抗“疫”故事；同时，用户还可领取视频中的卡券跳转小程序，线上参与领取5亿武汉消费券。

截至目前，腾讯微信已助力多地政府向民众发放消费券，包括湖南省总工会以消费券形式向全省职工和工会会员提前发放节日慰问费，浙江嘉兴通过微信发放了1.5亿元消费券，佛山顺德区也发放了1亿元消费券，深圳市宝安区发放2亿元消费券，青岛城阳区、重庆渝中区、沈阳、深圳多地也已上线。其中，湖南消费券上线至今，线下微信支付消费增长270亿元，中老年群体和年轻群体同样广泛受惠。

日前，发改委、中宣部、财政部、商务部等二十三个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，各地相继出台了一些扩大消费的政策措施，其中包括消费券的推出和发放。

微信支付拥有8亿月活跃用户，其便捷的操作符合用户的日常习惯，公众号、小程序等多种形态，可承载丰富的消费券发放、运营及核销等活动，轻松触达基层大小商户，为政府引导居民消费提供了保障。

(责编：车柯蒙、孙阳)