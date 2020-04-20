税务搭台 企业直播分享“走出去”经验

人民网北京4月20日电“这次疫情对我们企业的影响也很大，通过这个平台，大家相互交流分享应对海外疫情的经验。”4月16日，看完宁波市税务局主办的名企“走出去”经验在线分享会的直播后，宁波一舟投资集团有限公司财务总监程赛波说。

据悉，截至去年6月，宁波市经备案和核准境外企业和机构2963家，分布在120个国家和地区，备案和核准中方投资额达到224.3亿美元，实际中方投资135.1亿美元。呈现出快速发展，增速领先；国有带头，民营为主；贸易主导，制造协同；侧重亚洲，全球布局等特点。

收到新冠肺炎疫情影响，企业“走出去”企业风险不断增大。为保障宁波对外投资项目和境外经贸合作、承包工程、劳务合作项目以及在外人员安全，波市税务局自4月2日举行“战‘疫’同心 税企同行”“走出去”企业“云“系列首场活动后，又在4月14日起推出名企“走出去”经验在线分享会，邀请全市数家知名企业在线分享“走出去”的经验。

“我们于2015年12月在越南设立了制造基地，目前全球已拥有9家子公司。”乐歌人体工学科技股份有限公司经理陈宏在上市公司在线分享会上说。

多年来，乐歌股份一直倡导健康智能化办公，受疫情影响，很多国家提倡居家办公模式，电商成为主要消费渠道。据悉，该公司一季度业绩预告显示，主营业务稳步增长，人体工学工作站线性驱动系列产品增长较好，境外电商销售同比增长40%左右。

“上市公司海外投资过程中，如何建立稳固的知识产权壁垒，有效应对他国竞争对手发起的专利诉讼？”“上市公司在海外投资需要重点关注哪些合规性问题？”“面对疫情影响，上市公司海外投资布局应如何调整？”……来自鄞州区、海曙区和江北区的四家上市公司与在线观看的众多企业，围绕“走出去”遇到的困难、疫情影响与应对措施、上市公司“走出去”面临的税收风险等话题展开互动。

此次直播在宁波税务征纳沟通平台17个“走出去”税企交流群实现联播，覆盖了宁波市1000多户“走出去”企业。

宁波市税务局国际税收管理处处长钱正平表示，希望通过这个企业间互动交流的“云”平台，让先行一步“走出去”的成功企业分享经验，破解难题，供其他准备“走出去”的企业借鉴。

(责编：车柯蒙、孙阳)