通信大数据战“疫”挑大梁

庚子年春，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。与此同时，以远程医疗、远成办公、在线教育为代表的“线上经济”新模式不断涌现，展现出强大生命力，而这其中通信大数据发挥了“挑大梁”的关键作用。

通俗地说，通信大数据即手机产生的数据。日前，工信部发布数据，全国手机上网用户规模为12.6亿户，通信大数据几乎覆盖所有人群。通信大数据由手机自动产生，无需个人填报，且确保真实准确。此外，通信大数据实时产生，每天都有最新数据，数据时效性很强。每个人是不是从疫区来、是不是接触了确诊患者，通过通讯大数据都可以一目了然。各地也可以根据人口流入流出的数据确定风险等级，从而精准施策。可以说，通信大数据因为具备了这些功能，在这次疫情防控阻击战中，发挥了至关重要的作用，真正成为“挑大梁”的大数据。

以北京市为例，目前的疫情防控要求外省市（天津河北除外）返京人员需要居家隔离14天。不少园区、写字楼也都要求14天内离开过北京的人严禁入内。

相关要求让保安小郭犯了难，如何确保每名访客过去的14天都没有离开过北京呢？“通信大数据行程卡”（简称“行程卡”）正好解决了他的烦恼！这款小程序是由中国信息通信研究院与三大电信运营企业共同推出的，用户通过“行程卡”只需要简单地填写手机号，就能显示过往14天去过哪些国家或者国内的哪些城市。

省时方便，简单准确！小郭说，“把行程卡的二维码打印出来一贴，每个进入写字楼的人扫码出示一下，用不了半分钟就能准确判断。这就是用数据说话，真方便！”

北京市海淀区花园路街道办事处主任杜荣贞也有同样的感慨，他表示：“以前查验返京人员信息，基本靠查验机票、火车票等原始的方法，行程卡小程序简化了许多工作量，目前花园路街道26个社区都在使用这个小程序。”不光是写字楼和社区，全国多个机场、火车站、商场、景区也都在大力推广。

北京市海淀区某小区的居民王女士表示，小区对出入人员严格查验“行程卡”让她很安心，但是每次都要扫码、打开小程序、输入手机号、填写验证码，这一套程序下来也得半分钟。

有没有什么更便捷的操作方式呢？近日，行程卡推出了APP，着力解决这一问题！一次下载，手机号自动保存。每次只需点一下APP图标，无需再输入手机号和验证码，直接显示最新行程信息。整套流程用时从几十秒缩短到一秒钟，安全又便捷。目前，应用程序已登录安卓系统各大应用商店，搜索“通信行程卡”即可下载。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)