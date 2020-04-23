第51个世界地球日到来 河北省举行系列宣传活动

4月22日是第51个世界地球日，河北省自然资源厅组织开展一系列内容丰富的线上宣传活动，围绕“珍爱地球 人与自然和谐共生”这一主题，根据疫情防控要求和实际情况，引导社会公众树立生态文明理念，珍惜资源，爱护地球。
4月22日上午10点，河北省自然资源厅在央视频、微赞直播、抖音直播、快手直播、新浪直播等平台举办VR网络直播的主场宣传活动。
活动现场，邀请了相关专家介绍了地球日的科普知识并与网友进行了友好的互动问答，并采用视频连线形式，分别连线了河北省秦皇岛海监保障中心和塞罕坝机械林场的工作人员，向大家介绍了海监保障中心的职责和塞罕坝的森林防火情况。此外，活动还设置了3次答题互动环节，参与观众共计158.3万人。
与此同时，为呼吁大家践行绿色低碳的生活方式，河北省自然资源厅宣传中心联合机关党委组织开展线上“4?22”健步走活动，700多名干部职工积极参与。
宣传活动周期间，河北省自然资源厅制作了《我们只有一个地球》宣传短片在河北省广播电视台播出，并组织开展抖音小视频制作及有奖征集、H5等活动，以实际行动呼吁全社会践行绿色低碳生活，珍爱地球，促进人与自然和谐共生。（牛广文）
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